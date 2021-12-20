WhatsApp'a tartışılacak yeni özellik: Yetkiler artacak

WhatsApp, gruplarda tartışmaları alevlendirecek bir güncellemeye imza atmaya hazırlanıyor. Yeni güncellemeyle, grup yöneticilerine daha fazla yetki verilecek.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, son zamanlarda platforma birçok yeni özellik ekliyor.

Dünya çapında yaklaşık 1,6 milyar kullanıcıya sahip olan mesajlaşma uygulaması, gruplarda çok tartışılacak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

WhatsApp, bir süre önce mesaj silme özelliğini getirmişti. Bu özellikle birlikte, kullanıcılar gönderdikleri bir mesajı karşı taraftan da silebiliyor.

WHATSAPP GRUP YÖNETİCİLERİNE DAHA FAZLA YETKİ

WhatsApp, şimdi ise mesaj silmedeki süre şartını kaldıracak. Ayrıca ortaya çıkan son haberlere göre, grup yöneticileri de bu yetkiye sahip olacak.

Kısacası bir grupta yönetici olanlar, söz konusu grup içerisinde istedikleri mesajları silme hakkına sahip olacak.