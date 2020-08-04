WhatsApp'a yanlış bilgiyi önlemek için yeni özellik geldi

WhatsApp kullanıcıları, artık yayılan mesajların doğru olup olmadığını internet aramalarıyla öğrenebilecek.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle milyonlarca insan, evine kapandı. Bu durum, sosyal medya kullanımını ve anlık mesajlaşma uygulamalarına olan ilgiyi de bir hayli artırdı.

Koronavirüs nedeniyle en çok ilgi duyulan uygulama ise WhatsApp oldu. Koronavirüsün ilk çıktığı günlerde WhatsApp kullanımı, yüzde 27 oranında artmıştı.

Ancak bu durum, platformda çok fazla yanlış bilginin yayılmasına neden oldu. Sorunun farkında olan WhatsApp, yanlış bilginin önüne geçebilmek için yeni bir özellik kullanıma sundu.

HIZLA YAYILAN MESAJLARA ARAMA ÖZELLİĞİ

WhatsApp, hızla yayılan mesajların hemen sağ tarafında büyüteç simgesi ekledi. Kullanıcılar bu simgeye tıklayarak, söz konusu mesajla alakalı internet arama sonuçlarına yönlendiriliyor.

Bu sayede kullanıcılar, gelen mesajın doğru olup olmadığını hızlı bir şekilde öğrenebiliyor.

Şimdilik yalnızca İtalya, Brezilya, ABD, İrlanda, İngiltere, İspanya ve Meksika'daki kullanıcılara sunulan yeni özellik, önümüzdeki günlerde daha fazla ülkede kullanıma sunulacak.