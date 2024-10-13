WhatsApp'a yapay zeka desteği geldi: Microsoft Copilot artık kullanılabiliyor

Haber Merkezi

Yapay zeka destekli sohbet robotları rekabetinde Microsoft, Copilot'u WhatsApp'a entegre ederek Meta AI ile rakip oldu.

Artık WhatsApp kullanıcıları, Copilot'un sunduğu DALL-E 3 destekli görsel oluşturma ve gelişmiş metin işleme gibi özelliklerden faydalanabilecek.

Microsoft, Copilot teknolojisini sosyal medya platformlarına entegre etme stratejisi kapsamında "Copilot for Social Apps" programını başlatmıştı.

Bu program ile daha önce Telegram'a entegre edilen Copilot, şimdi de WhatsApp kullanıcıları için erişilebilir hale geldi.

YENİ ÖZELLİK NASIL KULLANILIR

Copilot'u kullanmak için bir Microsoft hesabına sahip olmak gerekmiyor. Kullanıcılar, Microsoft'un resmi web sitesini ziyaret ederek veya bu bağlantıya tıklayarak WhatsApp üzerinden Copilot ile sohbet edebilirler.

Bununla birlikte, +18772241042 numarasını WhatsApp kişilerinize ekleyerek de yapay zeka ile sohbet başlatabilirsiniz.

Copilot, DALL-E 3 görüntü oluşturma modeli ile entegre çalışarak kullanıcıların metin tabanlı istemlerle görseller oluşturmasına olanak tanıyor.

Ayrıca yapay zeka, yazılı soruları yanıtlayabiliyor ve yüklenen görsellerin içeriğini analiz ederek kullanıcılara bilgi sağlayabiliyor.