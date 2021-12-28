WhatsApp'a yemek siparişi özelliği geliyor

WhatsApp içerisinde eklenecek yeni bir buton ile kullanıcılar, yemek siparişi verebilecek.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, platforma yeni özellikler eklemeye devam ediyor.

Kullanıcılar, WhatsApp içerisinde eklenecek yeni bir buton ile uygulama üzerinden yemek siparişi verebilecek.

Bu özellik sayesinde, WhatsApp kullanıcıları yakın çevrelerindeki market, restoran, giyim mağazası ve diğer işletmelere anında ulaşabilecekler.

WHATSAPP, YEMEK UYGULAMALARINA RAKİP OLACAK

WhatsApp, bu özellik ile Google, Yemeksepeti ve Getir gibi uygulamalara rakip haline gelecek. Çünkü bir kullanıcı, WhatsApp'ın "Yakındaki İşletmeler" özelliği sayesinde kendisine en yakın olan işletmelerin bir listesini görecek.

Filtreler sayesinde kategorize edilecek bu işletmelere market ya da yemek siparişi vermek, birkaç dokunuşla mümkün olacak.

WhatsApp'ın Android ve iOS beta sürüm kodlarında yer alan özellik, şu an için henüz test aşamasında bile değil. Bu nedenle yeni özelliğin kullanıma sunulması epey uzun sürebilir.