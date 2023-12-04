WhatsApp'a yeni özellik: Durum güncellemerinde Instagram dönemi başlıyor WhatsApp'ta artık durum güncellemelerinizi doğrudan Facebook ve Instagram Hikayeler'de de paylaşmanız mümkün olacak.

ensonhaber.com

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni özellikler üzerinde çalışmaya devam ediyor.

Durum güncellemelerini Facebook Hikayeler'de otomatik olarak paylaşma özelliğini test eden WhatsApp, yeni beta sürümünde bu özelliği Instagram için de getirdi.

Böylece kullanıcılar, Instagram Hikayeler'deki hedef kitlesini seçerek, WhatsApp'tan durum güncellemesi paylaşabilecek.

Henüz test aşamasında olan bu özellik ile WhatsApp, hem kullanıcılar için kolay bir kullanım hem de zaman tasarrufu sağlamayı planlıyor.

Aynı zamanda bu özelliğin WhatsApp ve Instagram üzerinden içerik paylaşımının güvenilirliğini ve tutarlılığını da artırması bekleniyor.

Hikaye paylaşımı kolaylaşacak

Kullanıcılar, WhatsApp ve Instagram'da ayrı güncellemeler oluşturup yayınlamak zorunda kalmak yerine, işlemi tek bir adımda gerçekleştirebilecek.

Bu entegrasyonun sağlayacağı verimlilik, kullanıcıların her iki platformda da hedef kitleleriyle daha zahmetsiz bir şekilde etkileşim kurmasına olanak tanıyacak.

Durum güncellemelerini Instagram'da paylaşma özelliği geliştirilme aşamasında ve uygulamanın gelecekteki bir güncellemesinde kullanıma sunulacak.