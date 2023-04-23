WhatsApp'a yeni özellik: Kaybolan mesajlar saklanabilecek WhatsApp, yeni özellikler ile güncellenmeye devam ediyor. Yakında gelecek güncelleme ile birlikte, artık kaybolan mesajların saklanmasına izin verilecek.

ensonhaber.com

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların oldukça işine yarayacak yeni özellikler üzerinde çalışıyor.

Windows, Android ve iOS platformlarında sürekli testler gerçekleştiren WhatsApp, şimdi de kullanıcıların çok seveceği bir özelliği kullanıma sunacak.

WhatsApp'ta kaybolan mesajlar saklanabilecek

Yeni güncelleme, kaybolan mesajların kaydedilmesine izin verecek. Bu özellik ile kullanıcılar, karşı taraftan gelen kaybolan mesajları saklayabilecek.

Karşı tarafın onay vermesi şart

Yenilenmiş özellik ile kaybolan bir mesajı kaydetmek isterseniz, karşı tarafa “Birisi kaybolan mesajınızı saklamak istiyor, buna izin veriyor musunuz?” diye bir bildirim gidecek.

Karşı taraf izin vermezse, işleminiz engellenecek ve mesaj, belirlenen süreden sonra kaybolacak. Saklanan mesajlar, sohbet içerisinde “yer imi” ikonu ile görünecek.

WhatsApp, özelliğin önümüzdeki birkaç hafta içinde küresel olarak kullanıma sunulacağını söylüyor.