WhatsApp'a yeni özellik: Yapay zeka destekli sohbet botları

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Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların kendi kişiselleştirilmiş yapay zeka destekli sohbet robotlarını oluşturmalarına olanak tanıyan yeni bir özelliği test ediyor.

Android için WhatsApp'ın 2.25.18.4 sürüm numaralı son beta güncellemesinde görülen bu yenilik, mesajlaşma deneyimini daha kişisel hale getirmeyi amaçlıyor.

KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ YAPAY ZEKA KARAKTERLERİ

Yeni özellik, WhatsApp kullanıcılarının uygulama içerisinde kendi yapay zeka karakterlerini oluşturup özelleştirmelerine olanak tanıyor.

Bu sayede kullanıcılar, kendi özel ihtiyaçlarına ve tercihlerine göre kişiselleştirilmiş etkileşimler yaşayabilecekler.

Bu özellik şu an için yalnızca belirli beta test kullanıcılarına açık, ancak önümüzdeki haftalarda daha fazla kullanıcıya sunulması bekleniyor.

WhatsApp'ın "AI Studio" adını verdiği araç, kullanıcıları sohbet robotu oluşturma sürecinde adım adım yönlendiriyor.

Kullanıcılar bu süreçte yapay zekaya bir isim verebiliyor, tonunu ve kişiliğini tanımlayabiliyor, bir avatar oluşturabiliyor ve akılda kalıcı bir slogan yazabiliyor.

WhatsApp, bu süreçte kullanıcının chatbot için belirlediği role ve kişiliğe göre otomatik olarak uyarlanabilen şablonlar sunarak işleri kolaylaştırıyor.

Kurulum tamamlandıktan sonra kullanıcılar, oluşturdukları yapay zekayı başkalarıyla paylaşma veya gizli tutma seçeneğine sahip olacak.