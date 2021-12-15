WhatsApp'a yeni sesli mesaj özelliği: Yanlışlıkla gönderme devri bitti

WhatsApp, sesli mesajlar için "ön dinleme" özelliğini duyurdu. Bu özellik sayesinde, artık gönder tuşuna basmadan önce kaydedilen sesli mesaj dinlenebilecek.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcılarına yeni bir özellik daha sunuyor.

Dünya çapında yaklaşık 1,6 milyar kullanıcıya sahip olan mesajlaşma uygulaması, yeni sesli mesaj özelliğini duyurdu.

Şimdiye kadar bir sohbette sesli mesaj gönderirken, kayıt tuşunu bıraktığınız anda mesaj karşı tarafa iletiliyordu.

WhatsApp'ın bu özelliği, aslında bir süredir tartışılıyordu. Çünkü kullanıcılar, kaydettiği sesi önceden dinleyemeden göndermek zorunda kalıyordu.

WHATSAPP'TA GÖNDERİLEN SESLER ÖNCEDEN DİNLENEBİLECEK

WhatsApp, sesli mesajlar için bir ön dinleme özelliğini kullanıma sundu. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, sesli mesajı karşı tarafa göndermeden önce dinleyebilecek.

WhatsApp, özelliğin son haftalarda yavaş yavaş kullanıma sunulduğunu ve artık iOS, Android ve masaüstü dahil tüm platformlarda kullanılabileceğini söyledi.

Eğer söz konusu güncelleme hala telefonunuza ulaşmadıysa, güncellemeleri kontrol edebilir veya özelliğin size ulaşması için biraz daha bekleyebilirsiniz.