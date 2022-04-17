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    WhatsApp'a yeni son görülme özelliği geliyor

    Whatsapp, yeni gizlilik özelliklerini hayata geçiriyor. Artık son görülme özelliği kişiler için ayrı ayrı uygulanabilecek.
    • Haber Merkezi
    • 17.04.2022 - 10:46
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    WhatsApp'a yeni son görülme özelliği geliyor

    Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcılarına daha detaylı gizlilik özellikleri sunacak.

    Dünya çapında yaklaşık 1,6 milyar kullanıcıya sahip olan mesajlaşma uygulaması, yeni bir özelliğini kullanıma sunacak.

    Mevcut durumda, kişiler son görülme bilgisini paylaşmayacak şekilde düzenleme yapabiliyor. Bu durumda, diğer kişilerin son görülme bilgisi de gösterilmiyor.

    WhatsApp yeni son görülme özelliğini test ediyor

    Uygulamadaki profil fotoğrafları, hakkında bilgileri ve son görülmeler gibi özellikleri gizlerken; "“Herkes”, “Kişilerim” veya “Kimse" gibi seçenekler seçilebiliyor.

    Test edilen yeni 'son görülme' özelliğinde ise kullanıcılar gizlilik ayarındaki 'Son Görülme' seçeneğinde, 'Herkes', 'Kişilerim' ve 'Kimse' seçeneklerine ek olarak "Şunlar Dışında Kişilerim" seçeneği geliyor.

    whatsapp

    Kısacası artık son görülme özelliği, yalnızca belirli kişiler için devreye alınabilecek. WhatsApp'ın, bir kullanıcının "profil resmi" ve "hakkında" bilgileri için aynı seçeneği uygulamayı hedeflediği bildiriliyor.

    Birkaç hafta önce Android'te tanıtılan özellik, iOS'taki beta test kullanıcıları tarafından da test edilebiliyor.


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