WhatsApp’ı daha kullanışlı hale getiren 3 yöntem

WhatsApp'ı daha kullanışlı hale getiren 3 farklı ipucu sayesinde uygulamayı farklı bir şekilde deneyimleyebilir ve güncellemeleri ilk siz alabilirsiniz.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp; özellikle basit, sade ve reklamsız tasarımıyla dikkat çekiyor.

Uygulama geliştiricileri, her geçen sürede yeni özellikler eklemeye devam ederken, bu özellikler genellikle beta üyelerine sunuluyor ve daha sonra tüm kullanıcılara açılıyor.

Sizin için hazırladığımız aşağıdaki videoda, WhatsApp'ı daha kullanışlı hale getirecek birkaç ipucundan bahsettik.

Ayrıca WhatsApp beta programına nasıl katılabileceğinizi ve yeni gelen güncellemeleri herkesten önce ilk sizin denemeniz için yapmanız gerekenlerden bahsettik. İyi seyirler.