WhatsApp'ın artık çalışmayacağı akıllı telefonlar

WhatsApp, yeni yıldan itibaren, bazı iPhone ve Android telefonlara olan desteğini sonlandıracak.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yavaş yavaş eski telefonlara olan desteğini sonlandırıyor.

Daha önce, Android 4.1 ve iOS 10 sürümlerinin altındaki telefonlara desteğini kesen şirket, yeni yıldan itibaren bazı modellere destek vermeyi bırakacak.

Geçtiğimiz günlerde WhatsApp'tan sorumlu şirket Meta, mesajlaşma uygulamasının bazı cihazlarda çalışmayı durduracağını duyurdu.

WhatsApp desteklemeyecek telefonlar

Gelecek yıldan itibaren, WhatsApp kullanıcılarının uygulamayı kullanabilmeleri için en az Android 4.2 (Jelly Bean) veya iOS 12.1 yüklü bir akıllı telefona veya tablete ihtiyaçları olacak.

2023'te WhatsApp'ın çalışmayacağı akıllı telefonlar ise şöyle:

iPhone 5

iPhone 5c

Archos 53 Platinum

Grand S Flex ZTE

Grand X Quad V987 ZTE

HTC Desire 500

Huawei Ascend D

Huawei Ascend D1

Huawei Ascend D2

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend P1

Quad XL

Lenovo A820

LG Enact

LG Lucid 2

LG Optimus 4X HD

LG Optimus F3

LG Optimus F3Q

LG Optimus F5

LG Optimus F6

LG Optimus F7

LG Optimus L2 II

LG Optimus L3 II

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus L4 II

LG Optimus L4 II Dual

LG Optimus L5

LG Optimus L5 Dual

LG Optimus L5 II

LG Optimus L7

LG Optimus L7 II

LG Optimus L7 II Dual

LG Optimus Nitro HD

Memo ZTE V956

Samsung Galaxy Ace 2

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy S2

Samsung Galaxy S3 mini

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Xcover 2

Sony Xperia Arc S

Sony Xperia miro

Sony Xperia Neo L

Wiko Cink Five

Wiko Darknight ZT

İşletim sisteminizi desteklemeye son vermeden önce, doğrudan WhatsApp üzerinden bir bildirim alacaksınız.

WhatsApp, bildirimlerle işletim sisteminizi yükseltmeniz gerektiğini size birkaç defa hatırlatır.

Ancak telefonunuz daha yüksek bir işletim sistemi sürümünü desteklemiyorsa, yeni bir telefon almanızın vakti geldi demektir.