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- WhatsApp'ın artık destek vermeyeceği 54 telefon modeli
WhatsApp'ın artık destek vermeyeceği 54 telefon modeli
- Haber Merkezi
- 01.11.2021 - 11:37
- Güncelleme : 01.11.2021 - 11:42
Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, eski telefonlara olan desteğini sonlandırmaya devam ediyor.
Daha önce, iOS 8 ve daha altı iPhone modellerine, Android 2.3.7 sürümü ve daha altı android telefonlarına olan desteğini solandıran WhatsApp, şimdi de bazı iOS ve Android cihazlara olan desteğini tamamen kesti.
1 Kasım 2021 itibarıyla, WhatsApp için minimum gereksinimlerin Android 4.1 ve iOS 10 olacağını daha önce sizlerle paylaşmıştık. O gün geldi ve artık bu işletim sistemlerinden daha düşük bir sürüm kullanan modeller artık desteklenmeyecek.
Öte yandan, jailbreak yapılmış herhangi bir iPhone'un WhatsApp desteği de kesildi.
WHATSAPP'IN DESTEK VERMEYECEĞİ 54 TELEFON
WhatsApp, artık bazı eski telefonları desteklemeyecek olsa da bu durum, uygulamanın hiç çalışmayacağı anlamına gelmiyor. Aşağıda listelenen ve gereksinimleri karşılamayan modeller, WhatsApp kullanmaya devam edecek. Ancak telefonlar, uygulamanın yeni güvenlik güncellemelerine erişemeyecek ve kişisel veriler risk altında olacak.
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