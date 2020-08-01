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    WhatsApp'ın beta sürümüne 138 yeni emoji eklendi

    WhatsApp'ın beta sürümüne gelen yeni güncelleme ile birlikte kullanıcılara 138 farklı yeni emoji sunuldu.
    • Haber Merkezi
    • 01.08.2020 - 15:58
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    WhatsApp'ın beta sürümüne 138 yeni emoji eklendi

    Duygularımızı ifade etmek için mesajlaşırken sık sık kullandığımız emojiler, neredeyse farklı bir dil haline geldi.

    Her geçen gün artan sayılarıyla hemen hemen her duygu ve düşünceyi ifade eden emojilere, WhatsApp'ın yeni beta sürümü ile birlikte yenileri eklendi.

    WhatsApp'ın  2.20.197.6 sürüm numaralı beta güncellemesi ile gelen yeni emojiler şu şekilde:

    whatsapp

    whatsapp

    whatsapp

    whatsapp

    WHATSAPP BETA GÜNCELLEMESİ NASIL YÜKLENİR

    WhatsApp'ın beta güncellemesini yükleyebilmek için öncelikle beta programına kayıt olmanız gerekiyor. Ancak şirketin şu an için yeni beta kullanıcısı kabul etmediğini hatırlatalım.

    Bunun dışında, güvenilir APK sitelerinden WhatsApp Beta 2.20.197.6 sürümünü yükleyerek yeni emojileri kullanabilirsiniz.

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