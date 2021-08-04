WhatsApp'ın Bir Kez Görüntüle özelliği herkesin erişimine açılıyor

WhatsApp'ın Bir Kez Görüntüle özelliği herkesin erişimine açılıyor

WhatsApp, gönderilen medyanın alıcı tarafından yalnıza bir kez görüntülenebileceği yeni özelliğini herkesin erişimine açmaya hazırlanıyor.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, sürekli olarak geliştirilerek uygulamaya yeni özellikler ekliyor.

Gönderilen medyanın, alıcı tarafından yalnıza bir kez görüntülenebilmesini sağlayan "Bir Kez Görüntüle" özelliği, geçtiğimiz haftalarda test amaçlı bazı kullanıcılara sunulmuştu.

WhatsApp'tan yapılan açıklamaya göre söz konusu özellik, bu haftadan itibaren yavaş yavaş bütün kullanıcıların erişimine açılacak.

YENİ ÖZELLİK NASIL KULLANILIR

Kullanıcılar, göndermek için galeriden medya seçtiklerinde. “Başlık ekleyin” çubuğunun sağ kısmında "1" simgesi ile karşılaşacak.

Kullanıcılar, bu simgeye dokunup aktif ettiğinde, karşı tarafa gönderilen medyalar yalnızca bir kez görüntülenebilecek ve ardından silinecek.

Fotoğraflar, videolar ve GIF'ler için geçerli bu özellik, gruplarda yapılacak paylaşımlarda da geçerli olacak. Gönderici, ayrıca gruplarda kimlerin medyayı açıp açmadığını da kontrol etme şansına sahip olacak.

Alıcı, gönderilen medyayı bir kez görüntüleme şansına sahip olsa da medyanın ekran görüntüsünü alıp kalıcı olarak saklayabilir. WhatsApp'ın bu konuda nasıl bir önlem alacağı belirsizliğini koruyor.

WHATSAPP AÇIKLAMASI

Bir Kez Görüntüle özelliği hakkında açıklama yayınlayan WhatsApp, şu ifadele yer verdi:

"Telefonlarımızda fotoğraf veya video çekmek hayatımızın böyle büyük bir parçası haline gelmiş olsa da paylaştığımız her şeyin kalıcı bir dijital kayıt haline gelmesi şart değil. Birçok telefonda, çektiğiniz fotoğraflar fotoğraf galerinizde sonsuza kadar yer kaplar.

Bu nedenle, bugün, açıldıktan sonra sohbetten kaybolan ve kullanıcılara gizlilikleri üzerinde daha fazla kontrol sağlayan yeni özelliğimiz, Bir Kez Görüntülenen fotoğraf ve videoları kullanıma sunuyoruz.

Örneğin, bir mağazada denediğiniz bazı yeni kıyafetlerin Bir Kez Görüntülenen fotoğrafını, belirli bir andaki hızlı bir ifadeyi veya Wi-Fi şifresi gibi hassas bir şeyi gönderebilirsiniz.

WhatsApp'ta gönderdiğiniz tüm kişisel mesajlarda olduğu gibi, Bir Kez Görüntülenen medya da uçtan uca şifreleme ile korunduğundan WhatsApp bunları göremez. Bunlar yeni bir 'tek seferlik' simgesiyle açık bir biçimde işaretlenir.

Medya görüntülendikten sonra, o sırada sohbette neler olduğu konusunda herhangi bir karışıklığı önlemek amacıyla mesaj 'açıldı' olarak görünecektir.

Bu haftadan itibaren herkesin kullanımına sunacağımız bu özellikle, gizli ve kaybolan medya göndermenin bu yeni yolu hakkında geri bildirim almayı sabırsızlıkla bekliyoruz."





BİLMENİZ GEREKENLER

Bu medyalar, alıcının Fotoğraflar veya Galeri uygulamasına ya da klasörüne kaydedilmez.

Bir kez görüntülendikten sonra kaybolacak şekilde gönderdiğiniz fotoğraf veya videoları daha sonra tekrar görüntüleyemezsiniz.

“Medyayı bir kez görüntüle” özelliği etkinken, gönderilen veya alınan fotoğraf ya da videoları başka kişilere iletemez, kaydedemez, paylaşamaz ve bu içeriklere yıldız ekleyemezsiniz.

Bir kez görüntülendikten sonra kaybolacak şekilde ayarlanmış bir fotoğraf veya videonun, alıcı tarafından açıldığını görebilmeniz için alıcının okundu bilgisini etkinleştirmiş olması gerekir.

Bu şekilde gönderilen ve gönderildikten sonraki 14 gün içinde açmadığınız fotoğraf veya videolar, süresi dolduğu için sohbetten silinir.

Bir kez görüntülendikten sonra kaybolacak şekilde göndermek istediğiniz her fotoğraf veya video için medyayı bir kez görüntüle özelliğini seçmeniz gerekir.

Bir kez görüntülendikten sonra kaybolacak şekilde ayarlanmış ve yedekleme yapıldığı sırada henüz açılmamış olan medyalar, yedekleme dosyasından geri yüklenebilir. Fotoğraf veya video açılmışsa ilgili medya yedeklemeye dahil edilmez ve geri yüklenemez.