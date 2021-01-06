WhatsApp'ın çoklu cihaz özelliği önce WhatsApp Web'de test edilecek

WhatsApp'ın 2021 yılındaki ilk Android beta sürümüne göre çoklu cihaz desteği, ilk önce WhatsApp Web sürümünde teste girecek.

2 milyara yaklaşan kullanıcı sayısıyla dünyanın en büyük anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, sürekli olarak geliştirilerek uygulamaya yeni özellikler ekleniyor.

Geçtiğimiz aylarda WhatsApp'ın Android beta uygulamasına 'çoklu cihaz desteği' isimli bir özellik ekleyen geliştiriciler, bu özellik sayesinde tek bir WhatsApp hesabının 4 farklı cihazda aynı anda kullanılmasını sağlayacak.

Örneğin WhatsApp hesabınızı, hem telefonunuzda hem de tabletinizde aynı anda kullanabileceksiniz.

WHATSAPP WEB'DE TEST EDİLECEK

WhatsApp'ın yeni yılda yayınlanan 2.21.1.1 kodlu ilk Android beta sürümü, çoklu cihaz desteğini yeniden gündeme getirdi.

WhatsApp'ın son beta sürümündeki geliştirmeler, çoklu cihaz desteğinin öncelikle WhatsApp Web üzerinden test edileceğini gösteriyor.

Bağlı cihazlar" olarak adlandırılan özelliğin uygulamadaki görüntüsü ise aşağıdaki gibi olacak. Bu ekrandan WhatsApp hesabınıza farklı cihazlar ekleyebilecek ve birden fazla telefon veya tablette hesabınızı kullanabileceksiniz.

WhatsApp'ın yeni çoklu cihaz özelliğinin ne zaman kullanıma sunulacağı bilinmiyor. Ancak şirketin bu özellik üzerinde aylardır çalıştığını göz önünde bulundurursak, birkaç ay içerisinde çoklu cihaz özelliği yayınlanabilir.