WhatsApp'ın çoklu cihaz özelliğinden yeni görüntüler geldi

Tek bir WhatsApp hesabını dört farklı cihazda kullanabileceğiniz çoklu cihaz özelliğinin ekran görüntüleri paylaşıldı.

2 milyara yaklaşan kullanıcı sayısıyla dünyanın en büyük anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, sürekli olarak geliştirilerek uygulamaya yeni özellikler ekleniyor.

Geçtiğimiz günlerde WhatsApp'ın Android beta uygulamasına 'çoklu cihaz desteği' isimli bir özellik ekleyen geliştiriciler, bu özellik sayesinde tek bir WhatsApp hesabının 4 farklı cihazda aynı anda kullanılmasını sağlayacak.

Örneğin WhatsApp hesabınızı, hem telefonunuzda hem de tabletinizde aynı anda kullanabileceksiniz.

YENİ EKRAN GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI

WaBetaInfo tarafından verilen bilgilere göre, çoklu cihaz desteği artık son aşamaya geldi ve çok yakında kullanıma sunulacak. Ayrıca yeni özellikle ilgili iki farklı ekran görüntüsü de paylaşıldı.





Söz konusu özellik ile ilgili paylaşılan yukarıdaki ekran görüntüsü, WhatsApp Web'in, kayıtlı WhatsApp sohbetlerini telefondan çektiği görülüyor. Yeni özellik sayesinde, telefonunuz kapalı olsa bile WhatsApp Web üzerinden uygulamayı kullanmaya devam edebileceksiniz.

"Bağlı cihazlar" olarak adlandırılan özelliğin uygulamadaki görüntüsü ise aşağıdaki gibi olacak. Bu ekrandan WhatsApp hesabınıza farklı cihazlar ekleyebilecek ve birden fazla telefon veya tablette hesabınızı kullanabileceksiniz.

Yeni çoklu cihaz özelliğinin, kısa bir süre sonra Android ve iOS kullanıcılarına sunulması bekleniyor.