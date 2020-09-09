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    WhatsApp'ın çökmesine neden olan gizemli bir mesaj ortaya çıktı

    Son zamanlarda kullanıcılar arasında yayılan bir WhatsApp mesajı, uygulamanın kilitlenmesine neden oluyor.
    • Haber Merkezi
    • 09.09.2020 - 15:58
    • Güncelleme : 09.09.2020 - 15:58
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    WhatsApp'ın çökmesine neden olan gizemli bir mesaj ortaya çıktı

    Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, zaman zaman kullanıcılara bazı sorunlar yaratabiliyor.

    Son zamanlarda keşfedilen ve kullanıcılar arasında günden güne yayılan gizemli bir metin, WhatsApp'ın kendini kilitlemesine neden oluyor. Uygulamayı yeniden kullanabilmeniz için silip tekrar yüklemeniz gerekiyor.

    WHATSAPP ANINDA ÇÖKÜYOR

    Söz konusu zararlı mesaj, WhatsApp'ın okuyamayacağı karakterleri içeriyor. Uygulama mesajdaki karakterleri anlamlandırmaya çalışırken kendini kilitliyor ve çöküyor. Bu kötü amaçlı kodun ana kaynağı ise Brezilya olarak açıklandı.

    whatsapp

    KİŞİLER ARACILIĞIYLA DA BULAŞABİLİYOR

    Uzmanlara göre söz konusu zararlı kod, aynı zamanda,Sanal Kişi Dosyaları (VCF) ile de gönderilebiliyor.

    Kötü amaçlı bir kişi kartını açtığınızda, uygulama zararlı kodun bulunduğu 100 farklı kişiyi telefonunuza eklemeye çalışıyor ve yine çöküyor.

    KÖTÜ NİYETLİ MESAJLARDAN NASIL KORUNULUR?

    Kendinizi yabancılardan gelen kötü niyetli mesajlardan korumak için WhatsApp ayarlarınızı değiştirebilirsiniz.

    WhatsApp ayarlarınızı açın ve 'Hesap', 'Gizlilik' ve ardından 'Gruplar'ı tıklayın.

    Ardından, 'Beni kimler gruplara ekleyebilir' bölümünün altında, 'Herkes' ayarını 'Kişilerim' olarak değiştirebilirsiniz. Bu, kötü amaçlı mesaj içeren rastgele bir gruba eklenmenizi önleyecektir.

    Ayrıca WhatsApp, yukarıda bahsettiğimiz sorunun yeni güncelleme ile çözüldüğünü söylüyor.

    WHATSAPP SİLİNEN FOTOĞRAFLARI GERİ GETİRME - YOUTUBE

    Instagram: @eshteknoloji

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