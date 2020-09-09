WhatsApp'ın çökmesine neden olan gizemli bir mesaj ortaya çıktı

WhatsApp'ın çökmesine neden olan gizemli bir mesaj ortaya çıktı

Son zamanlarda kullanıcılar arasında yayılan bir WhatsApp mesajı, uygulamanın kilitlenmesine neden oluyor.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, zaman zaman kullanıcılara bazı sorunlar yaratabiliyor.

Son zamanlarda keşfedilen ve kullanıcılar arasında günden güne yayılan gizemli bir metin, WhatsApp'ın kendini kilitlemesine neden oluyor. Uygulamayı yeniden kullanabilmeniz için silip tekrar yüklemeniz gerekiyor.

WHATSAPP ANINDA ÇÖKÜYOR

Söz konusu zararlı mesaj, WhatsApp'ın okuyamayacağı karakterleri içeriyor. Uygulama mesajdaki karakterleri anlamlandırmaya çalışırken kendini kilitliyor ve çöküyor. Bu kötü amaçlı kodun ana kaynağı ise Brezilya olarak açıklandı.

KİŞİLER ARACILIĞIYLA DA BULAŞABİLİYOR

Uzmanlara göre söz konusu zararlı kod, aynı zamanda,Sanal Kişi Dosyaları (VCF) ile de gönderilebiliyor.

Kötü amaçlı bir kişi kartını açtığınızda, uygulama zararlı kodun bulunduğu 100 farklı kişiyi telefonunuza eklemeye çalışıyor ve yine çöküyor.

KÖTÜ NİYETLİ MESAJLARDAN NASIL KORUNULUR?

Kendinizi yabancılardan gelen kötü niyetli mesajlardan korumak için WhatsApp ayarlarınızı değiştirebilirsiniz.

WhatsApp ayarlarınızı açın ve 'Hesap', 'Gizlilik' ve ardından 'Gruplar'ı tıklayın.

Ardından, 'Beni kimler gruplara ekleyebilir' bölümünün altında, 'Herkes' ayarını 'Kişilerim' olarak değiştirebilirsiniz. Bu, kötü amaçlı mesaj içeren rastgele bir gruba eklenmenizi önleyecektir.

Ayrıca WhatsApp, yukarıda bahsettiğimiz sorunun yeni güncelleme ile çözüldüğünü söylüyor.