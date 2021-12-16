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    WhatsApp'ın çökmesine neden olan iPhone hatası

    Bazı Twitter kullanıcıları, iOS 15.2 güncellemesinden sonra iPhone'larda WhatsApp uygulamasının çöktüğünü rapor ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 16.12.2021 - 10:06
    • Güncelleme : 16.12.2021 - 10:36
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    WhatsApp'ın çökmesine neden olan iPhone hatası

    Apple, birkaç gün önce iOS 15.2 güncellemesini kullanıma sunmuş ve iPhone'lara birçok yenilik getirmişti. iPhone'larda da oldukça popüler olan WhatsApp'ta, söz konusu güncellemeden sonra bazı hatalar meydana geldi.

    Twitter'da bazı iPhone kullanıcıları, iOS 15.2 güncellemesini yükledikten sonra WhatsApp uygulamasıyla ilgili sorun yaşadığını rapor etti.

    WHATSAPP AÇILMIYOR HATASI

    Bu hatayı yaşayanlar, iPhone ana ekranındaki WhatsApp simgesine dokunduktan sonra WhatsApp uygulamasının çöktüğünü ve iOS destekli telefonlarında mesajlaşma uygulamasını açamadıklarını öne sürdü.

    WHATSAPP

    Söz konusu hatanın, hem WhatsApp'ın normal sürümünü hem de WhatsApp Business'ı etkilediği söyleniyor.

    WhatsApp, iPhone kullanıcıların yaşadığı sorun hakkında henüz bir açıklama yapmış değil. Ancak muhtemelen önümüzdeki günlerde yapılacak bir güncelleme, hatayı tamamen ortadan kaldıracak.

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