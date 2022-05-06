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    WhatsApp'ın eski CEO'su: Facebook'a sattığım için pişmanım

    WhatsApp'ın eski CEO'su Neeraj Arora, WhatsApp'ı Facebook'a sattığı için pişman olduğunu söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 06.05.2022 - 13:31
    • Güncelleme : 06.05.2022 - 13:35
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    WhatsApp'ın eski CEO'su: Facebook'a sattığım için pişmanım

    2 milyardan fazla kullanıcısıyla dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yıllar önce 22 milyar dolara Facebook'a satılmıştı.

    Facebook'a geçmesiyle birlikte alışveriş ve ödemeler özelliklerine ağırlık veren, hatta uygulamaya reklam yerleştirmek isteyen WhatsApp, oldukça ilerleme kaydetti.

    Eski CEO: Pişmanım

    WhatsApp'ın eski CEO'su Neeraj Arora, gönderdiği bir tweet serisinde, WhatsApp'ı Zuckerberg’in şirketine 22 milyar dolara devretmekten pişman olduğunu söyledi.

    Arora, satın alma sırasında Facebook'un (Meta), WhatsApp ekibine ürün kararlarında tamamen bağımsız olacaklarına söz verdiğini ve sohbet uygulamasında reklam göstermeye zorlamayacağını söylediğini belirtiyor.

    whatsapp

    WhatsApp'ta yaprak dökümü

    WhatsApp uygulamasının kurucu ortaklarından Brian Acton, 2017'de Facebook'tan ayrıldı ve Facebook'un anlaşmadan önce bile WhatsApp'ta reklam göstermeyi planladığını söyledi. 2018'de, WhatsApp'ın diğer kurucu ortağı Jan Koum ve Aora da şirketten istifa etti.


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