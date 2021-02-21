Whatsapp'ın gizlilik sözleşmesini kabul etmeyenlere ne olacak

WhatsApp gizlilik sözleşmesini 15 Mayıs tarihine kadar kabul etmeyen kullanıcılar, bildirimleri almaya devam edecek ancak uygulamadan mesaj okuyamayacak ve gönderemeyecek.

Sosyal medya devi Facebook tarafından bünyesine katılan Whatsapp’ın aldığı zorunlu gizlilik sözleşmesi kararının yankıları sürüyor.

Değişiklik sonrası kullanıcı sayısı hızla azalan WhatsApp, hizmetlerin sağlanması için yeni kuralları ve kullanıcı verilerini işleme politikasını 15 Mayıs'a kadar kabul etmeyen kullanıcılara ne olacağını duyurdu.

KABUL ETMEZSENİZ NE OLACAK

Yeni şartları 15 Mayıs'tan sonra reddederseniz, birkaç hafta boyunca aramaları ve bildirimleri almaya devam edebileceksiniz, ancak uygulamadan mesaj okuyamayacak ve gönderemeyeceksiniz.

Bundan sonra ne olacağı henüz belli değil, ancak WhatsApp'ın 120 gündür aktif olmayan hesapları silmek gibi yeni bir politikası var. Bu kural, yeni politikaları kabul etmeyen hesaplar için de geçerli olabilir.

TÜRKİYE’NİN ALDIĞI KARARLAR

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de tepkilere neden olan WhatsApp'ın yeni gizlilik sözleşmesi için Rekabet Kurulu harekete geçmiş, kuruldan yapılan açıklamada Facebook ve WhatsApp hakkında resmen soruşturma başlatıldığı duyurulmuştu.

Rekabet Kurulu ayrıca WhatsApp'la veri paylaşımı zorunluluğunun durdurulduğu bildirilmişti.

Rekabet Kurulu'nun internet sitesinde yer alan yazıda söz konusu verilerin Facebook'un faaliyet gösterdiği diğer pazarlarda kullanılmasının ve bunun WhatsApp kullanımı için zorunlu tutulmasının 4054 sayılı Kanun kapsamında yol açtığı endişeler de sıralanmıştı.