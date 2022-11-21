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    WhatsApp'ın masaüstü sürümüne kilit özelliği geliyor

    Android ve iOS sürümlerinde mevcut olan WhatsApp uygulama kilidi özelliği, masaüstü sürümüne de eklenecek.
    • Haber Merkezi
    • 21.11.2022 - 17:44
    • Güncelleme : 21.11.2022 - 17:49
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    WhatsApp'ın masaüstü sürümüne kilit özelliği geliyor

    Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, şimdilerde masaüstü uygulaması için birkaç yeni özellik yayınlamayı planlıyor.

    3 yıl önce WhatsApp'ın mobil sürümüne uygulama kilidi özelliği gelmişti. Bu sayede kullanıcılar, uygulamayı kilitleyerek başkalarının mesajlara girmesini engelleyebiliyordu.

    Android ve iOS sürümlerinde mevcut olan WhatsApp uygulama kilidi özelliği, masaüstü sürümüne de eklenecek.

    WhatsApp şifre ile açılacak

    Bu özellik sayesinde kullanıcılar, daha önceden belirledikleri şifre ile WhatsApp masaüstü uygulamasını açabilecek.

    Belirlenen parolanın kaybedilmesi veya unutulması durumunda, uygulamadan çıkılabilecek ve QR kodu ile WhatsApp'e tekrar bağlanarak oturum açılabilecek.

    WhatsApp ın masaüstü sürümüne kilit özelliği geliyor #1


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