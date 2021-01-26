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    WhatsApp'ın yeni sözleşmesi nedeniyle ICQ'nun indirilme oranı 35 kat arttı

    WhatsApp'ın zorunlu güncellemesi sonrası ICQ'nun indirilme oranları, Hong Kong'da 35 kat artış gösterdi.
    • Haber Merkezi
    • 26.01.2021 - 11:47
    • Güncelleme : 26.01.2021 - 11:49
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    WhatsApp'ın yeni sözleşmesi nedeniyle ICQ'nun indirilme oranı 35 kat arttı

    WhatsApp'ın, kullanıcı verilerini Facebook ile paylaşacağını duyurması ve kullanıcıları bunu kabul etmeye mecbur bırakması nedeniyle diğer uygulamalara göç başladı.

    Kullanıcıların büyük tepki göstermesi üzerine şirket, 8 Şubat olarak belirlenen yeni sözleşmenin kabulüyle ilgili son tarihin, 15 Mayıs'a ertelediğini duyurmuştu.

    Ancak milyonlarca kullanıcı, WhatsApp'tan ayrılarak farklı mesajlaşma uygulamalarına yöneldi.

    ICQ KÜLLERİNDEN DOĞDU

    Bir dönemin popüler sohbet uygulaması ICQ da WhatsApp nedeniyle kullanıcı sayısını artırdı.

    Wall Street Journal'da yer alan habere göre, ICQ'nun indirilme oranları Hong Kong'da 35 kat arttı.

    icq

    100 milyondan fazla kullanıcıya ev sahipliği yapan ICQ, 2010 yılından bu yana Rusya merkezli DST firmasının elinde.

    Özellikle 1990’lı yıllarda bir hayli popüler olan ICQ, ilerleyen yıllarda pazar liderliğini kaybetmiş ve bir daha bu seviye geri çıkamamıştı.

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