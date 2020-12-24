WhatsApp'ın yeni yılda destek vermeyeceği telefonlar

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ın, yeni yılla birlikte desteği keseceği akıllı telefonlar belli oldu.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yavaş yavaş eski telefonlara olan desteğini sonlandırıyor.

2019 yılının sonunda Windows Phone telefonlara olan desteğini sonlandırma kararı alan şirket, geçtiğimiz şubat ayında ise iOS 8'in altındaki iPhone modellerine, Android 2.3.7 sürümü ve daha altı android telefonlarına olan desteğini sonlandırmıştı.





YENİ YILDA DESTEK VERİLMEYECEK iPHONE'LAR

WhatsApp güncellediği destek sayfasında, iOS 9'un altındaki sürümlere sahip iPhone kullanıcılarının, yeni yılla birlikte artık WhatsApp’ı kullanamayacağını duyurdu.

Kısacası 2021’den itibaren iOS 9'dan daha eski sürümlere sahipseniz, akıllı telefonlarınızda WhatsApp çalışmayacak. Ancak kullanıcılar, güncelleme olduğu takdirde iOS 9 veya daha yüksek bir sürüme geçerek uygulamayı kullanabilecek.

iPhone 4 ve öncesi modellere sahip kullanıcılar ise iOS 9 güncellemesine sahip olmadığı için WhatsApp'ı kullanamayacak.

WHATSAPP'IN ÇALIŞMAYACAĞI ANDROID MODELLERİ

WhatsApp, Android 4.0.3'ten önceki bir sürüme sahip akıllı telefonlarda çalışmayacak. Örneğin HTC Desire, LG Optimus Black, Motorola Droid Razr ve hatta Samsung Galaxy S2 gibi cep telefonu modellerine sahip kullanıcılar, yeni yılla birlikte uygulamayı kullanamayacak.