WhatsApp’ın yerini Elon Musk'ın önerdiği ‘Signal’ alıyor

Uygulama mağazalarında kan kaybeden WhatsApp'ın "zorunlu güncelleme" kararı kullanıcıları başka alternatiflere iterken, Elon Musk'ın önerdiği "Signal" uygulamasının hisseleri tavan yaptı.

WhatsApp'ın kullanıcılarına yönelik "zorunlu güncelleme" kararının ardından, uygulama mağazalarında alternatif mesajlaşma uygulamaları ilgi görmeye başladı.

WHATSAPP ÜÇÜNCÜ SIRAYA GERİLEDİ

Tesla ve SpaceX Üst Yöneticisi Elon Musk'ın WhatsApp'a karşılık önerdiği "Signal" uygulaması uygulama mağazalarında hızla zirveye doğru yükseldi.

Elon Musk'ın işaret ettiği Signal'in hisseleri de uçuşa geçti.

HİSSELER YÜZDE 100 DEĞER KAZANDI

Signal Advance adı verilen şirket 0.60 dolardan işlem görüyordu ancak yatırımcıların yüklenmesiyle birlikte mesajlaşma uygulamasıyla bağlantısı olmayan şirketin hisseleri 2 gün içinde yüzde 100’ün üzerinde değer kazandı.

TÜM BİLGİLER, FACEBOOK'A AİT ŞİRKETLERLE PAYLAŞILACAK

WhatsApp, 4 Ocak'ta "Gizlilik İlkesi"ni güncellemiş ve kullanıcılarına güncellenen ilkeleri kabul etmeleri için bildirim yollamıştı.

Hesap bilgileri, mesajlar, konum bilgileri gibi birçok verinin Facebook'a ait şirketlerle paylaşılmasını içeren yeni koşulların onayı için kullanıcılara 8 Şubat'a kadar süre vermişti.

WhatsApp, yeni koşulların kabul edilmemesi durumunda uygulamanın kullanılamayacağını belirtmişti.

WHATSAPP "ÇİFTE STANDART" UYGULUYOR

WhatsApp, bu kararına ilişkin kullanıcılardan yoğun eleştiri alması üzerine yaptığı açıklamada, "Avrupa Bölgesi" kullanıcılarının bu güncellemeden etkilenmeyeceğini, bu bölgedeki kullanıcıların verilerinin Facebook şirketleriyle paylaşılmayacağını duyurmuştu.

WhatsApp'ın sitesinde yer alan bilgilere göre, Avrupa Bölgesi olarak isimlendirilen ülkeler arasında sadece Avrupa Birliği (AB) ülkeleri yer alıyor. Bu nedenle Türkiye'deki kullanıcıların WhatsApp kullanımına devam etmesi için 8 Şubat'a kadar güncellenen koşullara onay vermesi gerekiyor.

Uzmanlar, AB ülkelerinin bu düzenleme kapsamına alınmamasının "çifte standart" olduğunu, veri güvenliğine yönelik sert yaptırımlar içeren yasal düzenlemeler nedeniyle WhatsApp'ın AB ülkelerine karşı "temkinli" yaklaştığını belirtiyor.

SİGNAL UYGULAMASI

Kullanıcılar, WhatsApp'ın sunduğu birçok özelliğe Signal sayesinde ulaşabiliyor.

Anlık mesajlaşma, fotoğraf veya video gönderme, grup sohbetleri ve görüntülü arama gibi özellikler Signal uygulamasında da mevcut.

Signal'ın avantajı ise WhatsApp'ın artık kullanıcılarını sunamadığı gizlilik.

Uygulamada mesajlar, uçtan uca şifreleme yöntemi ile güvence altında tutuluyor. Signal’in mesajlaşmalarınıza ya da görüşmelerinize erişim izni olmuyor.

Edward Snowden ve Twitter’ın CEO’su Jack Dorsey gibi isimlerin de Signal uygulamasını kullandığı biliniyor.

ONAYLAYAN VE ONAYLAMAYANLAR NE YAPACAK?

WhatsApp'ın değiştirdiği gizlilik sözleşmesi ve veri paylaşımına dair değişiklikler dünden itibaren uygulamaya geçti.

Ancak uygulamanın yeni gizlilik sözleşmesi onay ekranı, birçok kişi tarafından hiç fark edilmedi. Ekrana gelen uyarıyı dalgınlıkla onaylayan ya da iptal eden kullanıcılar şimdi ne olacağını merak ediyor.

WhatsApp’ın yeni gizlilik sözleşmesine dair onay ekranı karşınıza çıktığında iki seçeneğiniz bulunuyor, onaylamak ya da sonra onaylamak.

Onay vermediğiniz takdirde 8 Şubat’tan sonra WhatsApp uygulamanızı kullanamayacaksınız. Onay vermeyenler için bir süre sonra tekrar sözleşme ekranının belireceği tahmin ediliyor.

WHATSAPP YERİNE KULLANABİLECEĞİNİZ EN İYİ MESAJLAŞMA UYGULAMALARI

WhatsApp’ın "zorunlu güncelleme"si kullanıcıları en çok kullanılan başka uygulamalara itti.

Buna göre WhatsApp'ın yerine kullanılabilecek en iyi 6 mesajlaşma uygulaması da belirlendi.

Şimdiden indirme sayısı milyonları bulan Signal ve Telegram’ın dışındaki bu uygulamalar, WhatsApp kadar olmasa da kullanıcıları memnun edeceği benziyor…

SIGNAL

iOS, Android ve bir masaüstü uygulaması bulunan Signal kullanıcılarının metin mesajları, dosyalar, sesli notlar, resimler, GIF ve video mesajları göndermelerine olanak tanıyor.

TELEGRAM

Telefonlar için uygulaması bulunan Telegram'ın da WhatsApp'taki gibi bir web sürümü mevcut.

WECHAT

Android ve iOS uygulaması olarak sunulan WeChat, Windows, Mac ve web tarayıcısı üzerinden de kullanılabiliyor.

IMESSAGE

Apple'ın mesajlaşma uygulaması iMessage'ı Mac ve iPhone'larda kullanabiliyorsunuz.

LINE

iOS, Android ve Windows'lu telefonlarda çalışan Line, Windows ve Mac için bir masaüstü uygulaması da sunuyor.

VIBER

WhatsApp ve Telegram'ın aksine Viber'i masaüstünde kullanmak için bir masaüstü istemcisi indirmeniz gerekiyor.