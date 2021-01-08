WhatsApp'ın zorunlu güncellemesi Avrupa Birliği ülkelerinde geçerli olmayacak

WhatsApp'ın oldukça tepki çeken yeni koşulları ve gizlilik ilkeleri, Avrupa Birliği ülkelerindeki kullanıcıları etkilemeyecek.

WhatsApp'ın yeni koşulları ve gizlilik ilkeleri, 8 Şubat 2021 itibarıyla değişiyor. Kullanıcılar, bu koşulları gelen bildirimle onaylamak zorunda kalıyor.

WhatsApp, söz konusu tarihten itibaren ya bu ilkeleri kabul edersiniz ya da hesabınızı silersiniz tarzında bir ifade kullanıyor.

Yeni güncelleme ile birlikte, WhatsApp'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre kullanıcılara ait veriler, Facebook ve diğer bağlı şirketlerle paylaşılabilecek.

Bu veriler arasında hesap bilgileri, mesajlar, bağlantılar, durum bilgisi, işlem ve ödeme verileri, müşteri desteği ve diğer iletişimler, kullanım ve kayıt bilgileri, cihaz ve bağlantı bilgileri, konum bilgileri, çerezler, üçüncü taraftan sağlanan bilgiler yer alıyor.

AB ÜLKELERİNDE GEÇERLİ OLMAYACAK

WhatsApp sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, 8 Şubat'a kadar onaylanması gereken yeni koşulların AB ülkelerindeki kullanıcıları kapsamadığı belirtildi.

Belirtilen ülkelerdeki kullanıcıların verilerinin reklam ve benzeri amaçlarla Facebook'un şirketleriyle paylaşılmayacağı kaydedildi. WhatsApp, güncellemeden etkilenmeyecek kullanıcılarının olduğu bölgeyi Avrupa Bölgesi olarak tanımlasa da belirtilen ülkeler arasında sadece AB ülkeleri yer alıyor.

Bu nedenle Türkiye'deki kullanıcıların WhatsApp'ı kullanmaya devam etmek için 8 Şubat'a kadar güncellenen uygulama koşullarını kabul etmesi gerekiyor.