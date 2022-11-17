WhatsApp'a gelen yeni özellikle beraber artık kullanıcılar anket yapabilecek. Peki WhatsApp'ta anket nasıl yapılır? İşte WhatsApp anket özelliği kullanma yöntemi!

Dünya genelinde hemen herkesin kullandığı WhatsApp haberleşme uygulaması günümüzde kullanılan en popüler araçlardan biri olarak biliniyor. WhatsApp özelliklerine pek çok kez gelen güncellemelere bir yenisi eklendi. WhatsApp'ın yeni özelliği olarak gündeme gelen anket oluşturma özelliği merak edildi. Peki WhatsApp'ta anket nasıl yapılır?

WhatsApp'ta anket nasıl yapılır?

WhatsApp'ın anket özelliği kullanıcıların dikkatini oldukça çekti. Uygulamada anket oluşturma özelliği mobil ve web sürümde medya paylaşım menüsünde seçeneklerden biri olarak yer aldı.

Özelliğe erişmek için öncelikle medya paylaşım seçeneğini seçin. Özellikler üzerinden 'Anket' özelliğine tıklayın.

Sonrasında anket yapmak istediğiniz konuyla ilgili soru ve cevap şıkları oluşturun. Soracağınız sorunuzu ve cevaplarınızı yazdıktan sonra 'Gönder' butonu gözükecek. Aktif olan bu butona tıklayın ve anketinizi paylaşın.