Petrol
92.3
-0.60%
Euro
19.2472
-0.44%
Dolar
18.6134
0.13%
Altın
1.052
-0.73%
Borsa
4541
-2.73%
Bitcoin
314.949
-0.22%
BTXN Coin
6.58
-5.59%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Bulutlu 16 C

    WhatsApp'ta anket nasıl yapılır? İşte WhatsApp anket özelliği kullanma yöntemi!

    WhatsApp'a gelen yeni özellikle beraber artık kullanıcılar anket yapabilecek. Peki WhatsApp'ta anket nasıl yapılır? İşte WhatsApp anket özelliği kullanma yöntemi!
    • 17.11.2022 - 17:09
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    WhatsApp'ta anket nasıl yapılır? İşte WhatsApp anket özelliği kullanma yöntemi!

    Dünya genelinde hemen herkesin kullandığı WhatsApp haberleşme uygulaması günümüzde kullanılan en popüler araçlardan biri olarak biliniyor. WhatsApp özelliklerine pek çok kez gelen güncellemelere bir yenisi eklendi. WhatsApp'ın yeni özelliği olarak gündeme gelen anket oluşturma özelliği merak edildi. Peki WhatsApp'ta anket nasıl yapılır?

    WhatsApp'ta anket nasıl yapılır?

    WhatsApp'ın anket özelliği kullanıcıların dikkatini oldukça çekti. Uygulamada anket oluşturma özelliği mobil ve web sürümde medya paylaşım menüsünde seçeneklerden biri olarak yer aldı.

    WhatsApp ta anket nasıl yapılır? İşte WhatsApp anket özelliği kullanma yöntemi! #1

    Özelliğe erişmek için öncelikle medya paylaşım seçeneğini seçin. Özellikler üzerinden 'Anket' özelliğine tıklayın.

    Sonrasında anket yapmak istediğiniz konuyla ilgili soru ve cevap şıkları oluşturun. Soracağınız sorunuzu ve cevaplarınızı yazdıktan sonra 'Gönder' butonu gözükecek. Aktif olan bu butona tıklayın ve anketinizi paylaşın.


    Aslı'nın bulduğu yeni kazanç yöntemi garantili!
    Advertorial

    Aslı'nın bulduğu yeni kazanç yöntemi garantili!

    Deniz Türüç: Milli Takım'da oynamak her zaman gurur verici
    Milli Takımlar

    Deniz Türüç: Milli Takım'da oynamak her zaman gurur verici

    Artvin’de evde çıkan yangın paniğe neden oldu
    3. Sayfa

    Artvin’de evde çıkan yangın paniğe neden oldu

    Görüş Bildir