WhatsApp'ta anlık video mesajları nasıl gönderilir WhatsApp'a gelecek videolu mesaj özelliğiyle birlikte, 60 saniyelik videolarınızı anlık olarak kaydederek diğer kullanıcılara gönderebileceksiniz.

ensonhaber.com

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların oldukça işine yarayacak bir özelliği bazı ülkelerde kullanıma sundu.

Windows, Android ve iOS platformlarında sürekli testler gerçekleştiren WhatsApp, anlık video gönderme özelliğini yayınladı.

WhatsApp'a gelen videolu mesaj özelliğiyle birlikte, 60 saniyelik videolarınızı anlık olarak kaydederek diğer kullanıcılara gönderebileceksiniz.

Önümüzdeki haftalarda, videolu mesaj özelliğinin kademeli olarak daha fazla kullanıcıya erişim açılacağı belirtildi.

WhatsApp'ta anlık video mesajları nasıl gönderilir

WhatsApp'ı başlatın → Alıcının sohbetini açın.

Sağ alttaki sesli not (mikrofon) simgesine dokunun. Sesli not simgesine bir kez dokunduğunuzda yeni bir kamera simgesi ortaya çıkacak.

Şimdi, anlık video mesajı kaydetmek için kamera simgesine dokunun ve basılı tutun.

3 saniyelik geri sayım bittiğinde iki seçeneğiniz olacak:

Anlık görüntülü mesaj göndermek istemiyorsanız, kaydı durdurmak ve videoyu silmek için parmağınızı sağdan sola kaydırın.

Veya daha uzun bir video mesajı kaydetmek ya da daha fazla seçenek keşfetmek istiyorsanız yukarı kaydırın.

Kameraları değiştirmek için sol alttaki kamera simgesine dokunun .

Kaydı durdurmak ve video mesajını ön izlemek için Durdur simgesine dokunun.

Anlık görüntülü mesaj göndermek istiyorsanız parmağınızı kayıt simgesinden çekmeniz yeterli. Böylece görüntülü mesajınız otomatik olarak karşı tarafa gidecektir.

Video mesajları dairesel biçimde görünür. Alıcı, videoyu büyütmek ve sesle oynatmak için videoya dokunabilir.

Kişilerinizle hızlı güncellemeler paylaşmak için bu özelliği kullanabilirsiniz. Yaptığınız bir şeyi göstermek veya kişisel bir mesaj göndermek için de bu özellikten faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, WhatsApp'taki anlık görüntülü mesajlar da uçtan uca şifrelenir, böylece mesajlarınızın güvende olduğundan emin olabilirsiniz.

WhatsApp, anlık video mesajlarını cihazınızın galerisine veya fotoğraflar uygulamasına kaydetmenize izin vermiyor. Sesli mesaja benzer şekilde, bir anlık video mesajına yalnızca yanıt verebilir veya yanıtlayabilir ya da bir kişiye iletebilirsiniz.