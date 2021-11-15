Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcılarına engelleme özelliği de sunar. Yani istemeseniz de engellenebilirsiniz. Peki Whatsapp'ta birinin beni engellediğini nasıl anlarım? İşte yanıtı...

Dünyanın en çok kullanılan sohbet platformları içerisinde yer alan ücretsiz mesajlaşma ve paylaşım uygulaması WhatsApp, yaptığı güncellemelerle kullanıcılarına birçok özellik sunuyor.

Mesaj veya sesli ve görüntülü arama almak istenilmeyen kişileri engelleyebilme özelliği ise WhatsApp'ın en çok kullanılan özellikleri arasında yer alıyor.

Bu özellik sayesinde engellediğiniz kişi, sizinle hiçbir şekilde etkileşime geçemiyor. Ancak WhatsApp'ın engelleme özelliği, bazı kişilerin kafasında soru işareti oluşturabiliyor.

WhatsApp üzerinden engellenip engellenmediğini merak edenler, öğrenmek için araştırmalar yapıyor. Bunu anlamak için belli başlı bazı ipuçları ve yöntemler bulunduğunu söylemek mümkün.

Peki WhatsApp’ta engellendiğinizi nasıl anlarsınız? İşte WhatsApp’ta birinin sizi engellediğini anlamanın 5 yolu...

WHATSAPP'TA ENGELLENDİĞİMİ NASIL ANLARIM?

Öncelikle bir kişinin WhatsApp durumunu görebilmek için o kişinin telefon numarasını rehbere ekleyin.

Daha sonra engelleyen kişinin sohbet sayfasına giriş yapın.

İlk olarak kontrol etmeniz gereken şey, karşı tarafın son görülmesinin gözüküp gözükmediğidir. Eğer son görülme tarihi belli olmuyor ise sizi engellemiş demektir.

Ancak son görülme özelliğini herkese kapatmış da olabilir. Bunu anlamak için ise ortak bir arkadaş üzerinden bakmak yeterlidir. Eğer engelleyen kişinin tarihi 3. kişide görünüyorsa, engelleme durumu ile karşı karşıya kalındığını anlamak mümkün.

WHATSAPP'TA BİRİNİN SİZİ ENGELLEDİĞİNİ ÖĞRENMENİN 5 YOLU

Birinin sizi engellemiş olabileceğini gösteren birkaç işaret vardır:

Sohbet penceresinde ilgili kişinin son görülme zamanını göremezsiniz.

Aynı zamanda sizi engelleyen kişinin çevrimiçi olup olmadığını da göremezsiniz.

İlgili kişinin profil fotoğrafında yapılan güncellemeleri göremezsiniz.

Sizi engellemiş olan bir kişiye gönderdiğiniz mesajlarda, her zaman tek bir onay işareti gösterilir. İkinci onay işareti hiçbir zaman gösterilmez.

Bu kişiyi aramaya çalıştığınızda bağlantı kurulamaz.

Bir kişiyle ilgili olarak yukarıda belirtilen durumların tümüyle karşılaşıyorsanız söz konusu kullanıcı sizi engellemiş olabilir. Ancak başka olasılıklar da mümkün olabilir.