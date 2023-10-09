WhatsApp'ta engelleri bu yöntemle aşın! Yazılımdaki büyük hata... WhatsApp'ta engellenen kişiden mesaj almanın bir yolu ortaya çıktı.

ensonhaber.com

WhatsApp'ta bir kişiyi engellediniz ve bir daha yazamayacağını mı sanıyorsunuz?

Durum hiç de böyle değil...

İşte engelleseniz dahi size ulaşmasını sağlayacak yolu açıklıyoruz.

Grupta engel yok

Whatsapp'ta herhangi bir gruba üyesiniz. O grubun içinde engellediğiniz kişi de var.

Whatsapp'ın gözden kaçırdığı detay burada ortaya çıkıyor.

Engellediğiniz kişi gruba yazdığında mesajı görebilirsiniz. Bununla birlikte sizin attığınız mesajları da karşı taraf okuyabilir.

WhatsApp'ın bu hata karşısında yaptığı bir açıklama henüz bulunmuyor.