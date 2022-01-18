WhatsApp'ta fotoğrafları ve sohbet geçmişini kalıcı olarak silme

WhatsApp'ta fotoğrafları ve sohbet geçmişini kalıcı olarak silme

WhatsApp'ta, sohbetteki fotoğrafları ve her gece telefonunuza kaydedilen sohbet geçmişini nasıl kalıcı olarak silebileceğinizi anlattık.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta sohbet geçmişiniz her gece otomatik olarak telefonunuza kaydediliyor.

Ayrıca bir sohbette karşı tarafa gönderdiğiniz veya aldığınız fotoğraflar, silseniz bile telefonunuzda depolanıyor olabilir.

WhatsApp'ta, sohbetteki fotoğrafları ve her gece telefonunuza kaydedilen sohbet geçmişini nasıl kalıcı olarak silebileceğinizi anlattık.

Siz de aşağıda yer alan videodaki yöntemleri uygulayarak, WhatsApp'taki fotoğrafları ve sohbet geçmişlerini kalıcı olarak telefonunuzdan silebilirsiniz.

WHATSAPP’TA FOTOĞRAFLAR VE SOHBET GEÇMİŞİ KALICI OLARAK NASIL SİLİNİR? - YOUTUBE'DAN İZLE



