WhatsApp’ta HD çözünürlükte video gönderme devri başlıyor WhatsApp, HD fotoğraf gönderme özelliğini yayınladıktan sonra, şimdi de HD video gönderme özelliğini kullanıma sunuyor.

ensonhaber.com

WhatsApp'ta gönderdiğiniz fotoğrafın kalitesi sık sık sıkıştırılıyor. Bu nedenle gönderdiğiniz fotoğraflar, orijinal kalitede karşı tarafa ulaşmıyor.

Uygulama, daha hızlı dosya aktarımları için görüntü kalitesini varsayılan olarak yaklaşık yüzde 70 oranında düşürüyor.

Ancak son yayınlanan özellikle birlikte, artık kullanıcıların HD kalitede fotoğraf göndermesinin önü açılmıştı.

WhatsApp'ta HD video gönderme devri de başlıyor

Fotoğraflara benzer şekilde, WhatsApp aracılığıyla gönderilen videoların çözünürlüğünü seçmenin herhangi bir yolu bulunmuyordu.

Uygulama tüm videoları otomatik olarak sıkıştırıyor ve çözünürlüklerini günümüz standartlarına göre çok düşük olan 480p'ye düşürüyordu.

WhatsApp, HD fotoğraf gönderme özelliğini yayınladıktan sonra, şimdi de HD video gönderme özelliğini kullanıma sunuyor.

Son WhatsApp güncellemesiyle birlikte kullanıcılar, HD videolar göndermek için yeni bir seçeneğe kavuşuyor.

Kullanıcılar artık Standart Kalite ve HD Kalite arasında seçim yapabilecekler. Standart kalite eskiden olduğu gibi yine 480p çözünürlük ile sınırlı olacak.

Eğer video gönderirken HD kaliteyi seçerseniz, videolarınız 720p çözünürlüğünde karşı tarafa gidecek.