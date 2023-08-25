WhatsApp'ta kalite kaybı olmadan nasıl fotoğraf gönderilir WhatsApp'ta karşı tarafa gönderdiğiniz fotoğraflarda kalite kaybı yaşamanız muhtemel. Bu işlemi, artık kalite kaybı olmadan da yapabilirsiniz.

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WhatsApp, şüphesiz dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması konumunda. Mesajlaşmanın ötesinde uygulama; fotoğraf, video ve çıkartma göndermek için de sıkça kullanılıyor.

WhatsApp'ta gönderdiğiniz fotoğrafın kalitesi sık sık sıkıştırılıyor. Bu nedenle gönderdiğiniz fotoğraflar, orijinal kalitede karşı tarafa ulaşmıyor.

Uygulama, daha hızlı dosya aktarımları için görüntü kalitesini varsayılan olarak yaklaşık yüzde 70 oranında düşürür.

WhatsApp'ın en son güncellemesi sayesinde, medya paylaşırken kalite kaybından endişelenilen günler geride kaldı.

Artık akıllı telefon kullanıcıları, WhatsApp'ta resim göndermeden önce kalite tercihlerini (Standart ve HD) seçebilecekler.

WhatsApp HD fotoğraf nasıl gönderilir

Öncelikle WhatsApp'ı en son sürüme güncellediğinizden emin olun.

Tercih ettiğiniz herhangi bir sohbeti açın.

Medya dosyalarını göndermek için (+) simgesine → Fotoğraf ve Video Kitaplığı'na dokunun. Yeni bir resim göndermek için Kamera simgesine de dokunabilirsiniz

İstenilen görselleri seçin → Ekranınızın üst kısmında bulunan HD simgesine dokunun.

İstendiğinde HD kalite → Bitti öğesini seçin.

Paylaşıldıktan sonra görüntü bir HD işaretiyle vurgulanır.

Aynı anda birden fazla fotoğraf paylaşmayı tercih ederseniz bu işlem aynı şekilde çalışır. Ancak seçilen görselin kalitesi düşükse, bu özellik pek de işe yaramayabilir.

Standart kalite ile HD arasındaki fark nedir

Önceden, HD görüntüleri doğrudan WhatsApp sohbetinde paylaşmak pratik değildi. Geçici bir çözüm olarak kullanıcılar, medya dosyasının orijinalliğini korumak için görselleri ve videoları WhatsApp'ta belge olarak paylaşıyorlardı.

Ancak yeni gelen özellik sayesinde kullanıcılar, artık daha yüksek kalite istediklerinde medya paylaşımı için HD kalitesini manuel olarak etkinleştirme seçeneğine sahip

Standart Kalite: WhatsApp'ta daha hızlı paylaşım için varsayılan ayarı ifade eder. Fotoğraf ve video gibi medya dosyalarını sıkıştırarak dosya boyutunun küçülmesine ve görsellerin muhtemelen daha düşük kalitede olmasına neden olur.

HD Kalite: Medya dosyaları minimum sıkıştırmayla iletilir, bu da daha canlı renklere ve daha ince ayrıntılara sahip daha keskin görüntüler ve videoların elde edilmesini sağlar.

Net görseller göndermek için HD kalitesi tercih edilse de dosya boyutlarının büyümesine ve veri kullanımının artmasına neden olabilir.

Bu nedenle, WhatsApp'ta standart veya HD kalitesi arasında karar verirken kullanılabilir depolama alanı ve internet bağlantısı gibi faktörlerin dikkate alınması çok önemlidir.