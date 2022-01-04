WhatsApp'ta kalite kaybı yaşamadan nasıl fotoğraf gönderilir

WhatsApp'ta karşı tarafa gönderdiğiniz fotoğraflarda kalite kaybı yaşamanız muhtemel. Bu işlemi, kalite kaybı olmadan nasıl yapabileceğinizi anlattık.

WhatsApp, şüphesiz dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması konumunda. Mesajlaşmanın ötesinde uygulama; fotoğraf, video ve çıkartma göndermek için de sıkça kullanılıyor.

WhatsApp'ta gönderdiğiniz fotoğrafın kalitesi sık sık sıkıştırılıyor. Bu nedenle gönderdiğiniz fotoğraflar, orijinal kalitede karşı tarafa ulaşmıyor.

Uygulama, daha hızlı dosya aktarımları için görüntü kalitesini varsayılan olarak yaklaşık yüzde 70 oranında düşürür. Ancak yine de kalite kaybı olmadan karşı tarafa fotoğraf göndermenin bir yolu bulunuyor.

WHATSAPP'TA KALİTEYİ DÜŞÜRMEDEN FOTOĞRAF GÖNDERME

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, WhatsApp'ta gönderilen fotoğrafların kalitesi epey düşüyor. Ancak bu işlemi, belge gönderme üzerinden yaparsanız, kalitede herhangi bir kayıp yaşanmıyor.

Adım 1- WhatsApp'ı açın ve fotoğrafı göndermek istediğiniz kişiyi seçin.

Adım 2- Sohbet ekranının alt kısmındaki kamera sembolünün yanında ataş benzeri bir simge bulunur.

Adım 3- Ataş simgesine dokunduğunuzda, karşınıza aşağıdaki gibi bir ekran çıkacak.





Adım 4- Şimdi açılır menüden Belge'yi seçin.

Adım 5- Ardından, telefonunuzdan belge olarak göndermek istediğiniz fotoğrafı seçin.

Adım 6- Eğer göndereceğiniz fotoğrafı bulamıyorsanız, ekranın en üstündeki 'Diğer belgelere göz atın' seçeneğine dokunup, dosya yöneticisinden fotoğrafı seçebilirsiniz.

Adım 7- Göndermek istediğiniz fotoğrafı bulduktan sonra üzerine dokunun. Ardından herhangi bir kalite kaybı yaşamadan, fotoğrafın orijinal sürümü karşı tarafa gönderilecek.

Apple kullanıcıları için ise bu yöntem bazen işe yaramıyor. Fotoğraf iCloud hesabınızda yüklü değilse, dosya gönderme seçeneğiyle yüksek kaliteli fotoğraf gönderemeyebilirsiniz.

Ancak seçtiğiniz fotoğrafları iCloud’a eklerseniz, WhatsApp’ta fotoğrafınızı yüksek kalitede dosya olarak gönderebilirsiniz.