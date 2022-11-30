WhatsApp'ta kendine kendine mesaj gönderme dönemi başladı

WhatsApp'ta, kullanıcılar kendilerine mesaj gönderebilecek. Bu özellik, tüm kullanıcılara sunulmaya başlandı.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, şimdilerde yeni özellikler üzerinde çalışıyor.

Geçtiğimiz günlerde uygulamaya anket özelliği ekleyen çatı şirket Meta, şimdi de kullanıcıların oldukça işine yarayacak bir özelliği test aşamasından çıkarıp dağıtmaya başladı.

WhatsApp'ta kendi kendine mesaj dönemi

Şu ana kadar WhatsApp'ta kendinize mesaj atmak istediğinizde dışarıdan bir sohbet başlatmanız gerekiyordu.

Yeni özellikle birlikte, rehberinizdeki herhangi biriyle sohbet eder gibi kendinizle sohbet başlatabileceksiniz. Geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan bu özellik, kademeli olarak tüm kullanıcılara sunuluyor.

Yeni özellik sayesinde, rehberinizde kişi seçtiğiniz sayfanın en üstünde kendinizi görebilecek ve mesaj atabileceksiniz.

Android ve iOS kullanıcılarının küçük dosyaları aktarabilmesine veya unutulmaması gereken notları kaydetmesine imkân tanıyan kendine mesaj gönderme özelliği, Telegram gibi uygulamalarda da kullanılabiliyor.