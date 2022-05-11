WhatsApp'ta mavi tık olmadan mesaj okumanın 4 yolu

WhatsApp'ta gönderilen mesajların okunup okunmadığı mavi tık sayesinde öğrenebiliyor. Ancak mesajları karşı tarafa bildirmeden okumak isteyenler, ''Mavi tık nasıl kaldırılır?'' sorusuna yanıt arıyor.

Ücretsiz anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, dünyanın en çok kullanılan sohbet platformları içerisinde yer alıyor.

Mesajlaşma, sesli ve görüntülü konuşma ve medya alışverişi imkanı sağlayan WhatsApp, yaptığı güncellemelerle bünyesine yeni özellikler eklemeye devam ediyor.

WhatsApp'ın yeni olmasa da birçok kişinin kullanmaktan kaçındığı bir özelliği bulunuyor. Mavi tık olarak adlandırılan bu özellik, karşı tarafın mesajınızı okuyup okumadığını anlamanızı sağlıyor.

Ancak kullanıcıların çoğu, WhatsAp'tan gelen mesajları karşı tarafa bildirmeden okumak istiyor. Bu nedenle WhatsApp'ta mavi tık özelliğini kaldırmanın yolları araştırılıyor.

Peki WhatsApp'ta mavi tık nasıl kaldırılır? İşte mavi tik olmadan mesaj okumanın yollarını sizler için anlattık.

WhatsApp'ta mavi tık nasıl kaldırılır?

''Okundu bilgisi'' olarak tanımlanan mavi tık özelliğini kullanmak istemiyorsanız WhatsApp’ınızın ayarlarını değiştirmeniz gerekiyor.

WhatsApp mesajlarını karşı tarafa bildirmeden okumak isteyen kullanıcıların adım adım izlemesi gereken yollar şöyle:

Telefonu Uçak Modu'na alın

WhatsApp'ta karşı tarafın haberi olmadan mesajları okumanın en kolay yolu yolu, telefonu Uçak Modu'na almaktır.

Uçak Modu, internet olmadan Whatsapp mesajlarını okumanızı sağlar. Bunun için mesaj geldikten sonra telefonunuzdaki Uçak Modu seçeneğini aktif hale getirin.

Bu sayede gizli bir şekilde mesaja tıklayıp okuyabilir, hatta dilerseniz yanıt bile verebilirsiniz.

Cihazınızda bağlantı olmadığı için mesaj hemen gönderilmez. Mesajınız uygulamadan çıkıp Uçak Modu’nu devre dışı bıraktığınızda iletilir.

Kilit ekranı bildirimlerini aktif hale getirin

Uçak Modu dışında izlenebilecek bir diğer yol ise bildirimlerdir.

Telefonunuzun ''Ayarlar'' bölümüne girin ve buradan ''Bildirim'' ayarlarını kontrol edin.

WhatsApp'ın bildirim ayarlarında ''Kilit ekranda içeriği göster'' özelliğini etkinleştirin.

Telefonunuzun kilitli olmadığı zamanlardaki bildirimler için ise ''Başlıklar'' kısmını aktif hale getirin.

WhatsApp mesajları önizleme özelliğini açın

WhatsApp uygulamanızı açın ve ''Ayarlar'' kısmına gelin. Buradan Bildirimler başlığına tıklayarak ''Yüksek öncelikli bildirimleri kullan'' özelliğini aktif hale getirin.

Gizlilik ayarlarınızı düzenleyin

WhastApp uygulamanızı açıp ''Ayarlar'' kısmına tıklayın. Daha sonra ''Hesap > Gizlilik'' bölümüne gelin.

Son görülmeyi ''Hiç kimse'' olarak işaretleyin ve ''Okundu Bilgisi'' seçeneğini kapatın.

Ancak bu özellikleri devre dışı bıraktığınızda siz de karşı tarafın mesajlarınızı okuyup okumadığını anlayamayacaksınız.