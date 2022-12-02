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    WhatsApp'ta mesaj aramak kolaylaşıyor

    WhatsApp kullanıcıları, artık geçmişteki mesajlarını ararken tarihe göre filtreleme yapabilecek.
    • Haber Merkezi
    • 02.12.2022 - 09:42
    • Güncelleme : 02.12.2022 - 10:11
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    WhatsApp'ta mesaj aramak kolaylaşıyor

    Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, şimdilerde yeni özellikler üzerinde çalışıyor.

    Geçtiğimiz günlerde uygulamaya anket özelliği ekleyen çatı şirket Meta, şimdi de kullanıcıların oldukça işine yarayacak bir özelliği kullanıma sunmaya hazırlanıyor.

    WhatsApp'ta mesaj aramak kolaylaşacak

    WhatsApp'ta yazışmalar arasında eski mesajları bulmak çok daha kolay bir hale gelecek.

    Henüz Beta aşamasında olan yeni özellikle kullanıcılar, artık mesajları ararken tarihe göre filtreleme yaparak, sadece istedikleri aralıktaki mesajları görebilecek.

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    Bu özelliğin tüm WhatsApp kullanıcılarına açılmasıyla birlikte; uygulamaya giren kullanıcılar, 'arama' kutusuna geldiklerinde açılan ekranda 'takvim' ikonuna tıklayarak gün, ay ve yıl seçimi yapabilecek.Yeni özelliğin, kısa süre içinde tüm kullanıcılara açılması bekleniyor.


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