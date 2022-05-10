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WhatsApp'ta mesajlara emojiyle tepki nasıl verilir?

WhatsApp'ta mesajlara emojiyle tepki nasıl verilir?

WhatsApp, uzun süredir beklenen mesajlara emoji ile tepki verme özelliğini kullanıma sundu. Mesajlara şu an sadece altı tane emoji ile tepki verilebiliyor. Peki bu özellik nasıl kullanılır?