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- WhatsApp'ta mesajlara emojiyle tepki nasıl verilir?
WhatsApp'ta mesajlara emojiyle tepki nasıl verilir?
- Haber Merkezi
- 10.05.2022 - 13:00
Instagram, Twitter ve Facebook'ta sıklıkla kullanılan "emoji ile tepki ver" özelliği artık WhatsApp kullanıcıları için de geçerli olacak.
Dünyanın en popüler çevrimiçi mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta mesajları 6 emoji ile yanıtlama seçeneği sunuluyor.
WhatsApp, ‘Tepkiler’ özelliğinin nasıl kullanıldığı hakkında da bilgi paylaştı.
Kullanıcılar, "WhatsApp'ta mesajlara emoji ile nasıl tepki verilir" sorusuna yanıt arıyor.
Peki WhatsApp emoji ile tepki özelliği nedir, nasıl kullanılır? İşte yanıtı...
WhatsApp emoji ile tepki verme özelliği
Gelen mesaja emoji ile tepki vermek için, öncelikle emoji bırakmak istediğiniz mesaja dokunun.
Karşınıza hemen 6 adet emoji çıkacak. Bu emojilerden herhangi bir tanesine dokunduğunuz zaman da emojinin seçmiş olduğunuz mesajın hemen alt tarafında yer aldığını göreceksiniz.
Böylece mesajı alıntılayarak tepki vermek yerine, doğrudan o mesaja anında tepki verebileceksiniz.