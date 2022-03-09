WhatsApp’tan gelen sesli mesajları, etrafınızdakilerden gizlice dinlemeniz mümkün. Üstelik bunun için kulaklığa da ihtiyacınız yok. İşte adım adım yapmanız gerekenler...

Dünyanın en popüler ücretsiz ve anlık mesajlaşma platformu WhatsApp, her geçen gün bünyesine yeni özellikler eklemeye devam ediyor.

Sesli ve görüntülü konuşma ve medya alışveriş imkanı da sağlayan WhatsApp, yazılı mesajlaşmanın yanı sıra sesli olarak mesajlaşma hizmeti de sunuyor.

Ancak kalabalık ortamlarda, bazen telefon ekranını gizlemek ne kadar zor oluyorsa, gelen sesli mesajları açmak da bir o kadar problem olabiliyor.

Peki, sesli mesajlarda mahremiyeti nasıl sağlayacaksınız? Aslında WhatsApp üzerinden gelen sesli mesajları gizlice dinlemenin son derece kolay bir yöntemi bulunuyor.

Bu yeni gelen bir WhatsApp özelliği değil, halihazırda var olan ancak çok az kişi tarafından bilinen bir özellik. İşte WhatsApp'ta sesli mesajları gizlice dinlemenin yolu…

WHATSAPP’TA SESLİ MESAJLARI GİZLİCE DİNLEMENİN YOLU

Her zaman sesli görüşme gerçekleştirmek mümkün olmayabiliyor. Sesli mesaj gönderme özelliği, tam da bu gibi durumlarda önem kazanıyor.

Ancak sesli bir mesaj aldığımızda, kulaklığımız yanımızda değilse mesajı hoparlörden dinlemek zorunda kalıyoruz. Yani en azından çoğu WhatsApp kullanıcısı böyle sanıyor.

WhatsApp, kulaklığı olmayan kullanıcıları da düşünerek uygulamaya gizli bir özellik eklemiş durumda.

Eğer yanınızda kulaklık yoksa ve sesli mesajı hoparlörden dinlemek istemiyorsanız ‘Sesli mesajı oynat’ butonuna dokunduktan sonra telefonunuzu kulağınıza götürün.

WhatsApp, cihazı kulağınıza yaklaştırdığınız anda sesi hoparlörden alıp telefon ahizesine verecek ve mesajı yeniden başlatacak. Böylece sesli mesajı, bir telefon görüşmesi gibi yalnızca siz duyacaksınız. İşte bu kadar basit.

BASILI TUTMAK ZORUNDA DEĞİLSİNİZ

Hazır WhatsApp'a dair sesle ilgili bir ipucu vermişken bir diğer özellikten bahsetmeden geçemeyeceğiz.

WhatsApp, sesli mesaj dinleme konusunda getirmiş olduğu kolaylığı, sesli mesaj kaydetme konusunda da destekledi.

Yani sesli mesaj kaydederken kayıt tuşuna basılı tutmak zorunda değilsiniz. Kayıt tuşuna basıp parmağınızı yukarıya doğru kaydırırsanız, kayıt tuşu kilitlenecek. Böylece WhatsApp, parmağınızı ekrandan çekseniz dahi sesinizi kaydetmeye devam edecek.

Kaydı sonlandırmak istediğinizde ise tek yapmanız gereken ‘Gönder’ butonuna dokunmak.