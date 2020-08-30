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    WhatsApp'ta silinen fotoğrafları ve sohbet geçmişini geri getirme

    WhatsApp silinen fotoğrafları ve sohbetleri geri getirmek için neler yapabileceğinizi anlattık. Videomuzu izledikten sonra, siz de WhatsApp'ta silinen fotoğraflarınızı geri getirebileceksiniz.
    • Haber Merkezi
    • 30.08.2020 - 17:17
    • Güncelleme : 30.08.2020 - 17:17
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    WhatsApp'ta silinen fotoğrafları ve sohbet geçmişini geri getirme

    WhatsApp silinen fotoğrafları geri getirme konusu her ne kadar karmaşık gibi görünse de aslında hem sohbet geçmişinizi hem de fotoğraflarınızı geri getirmenin bir yolu bulunuyor.

    WhatsApp silinen fotoğrafları geri getirmek ve silinen sohbetleri kurtarmak için neler yapabileceğinizi aşağıdaki videoda anlattık.

    Siz de videomuzu izledikten sonra WhatsApp'ta silinen fotoğraflarınızı ve sohbetlerinizi geri getirebilirsiniz.

    WHATSAPP SİLİNEN FOTOĞRAFLARI GERİ GETİRME - YOUTUBE

    Not: Videoda gösterilen WhatsApp klasörüne erişemeyen iPhone kullanıcıları, aşağıdaki dosya yöneticisi uygulaması indirerek klasöre erişebilir.

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