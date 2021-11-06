WhatsApp'ta silinen mesajları okumanın 2 yolu

WhatsApp'ın mesajları silme özelliği, bazı durumlarda sinir bozucu olabiliyor. Peki WhatsApp'ta silinen mesajları okumak mümkün mü? İşte WhatsApp'ta silinen mesajları okumanızı sağlayan 2 yöntem...

Artık Facebook değil "Meta" çatısı altında hizmet veren çevrim içi mesajlaşma uygulaması WhatsApp, milyonlarca kullanıcının en çok tercih ettiği platformlar arasında yer alıyor.

Anlık mesaj imkanı sunan WhatsApp, her geçen gün bünyesine yeni özellikler eklemeye devam ediyor.

Ancak WhatsApp'ın öyle bir özelliği var ki bazı durumlarda gerçekten sinir bozucu olabiliyor. Tabii ki 'Bu mesajı herkesten sil' özelliğinden bahsediyoruz.

Yanlışlıkla gönderdiğimiz mesajların silinebiliyor olması büyük bir avantaj sağlasa da bize gönderilen bir mesajın henüz biz okuyamadan silinmesi büyük bir merak uyandırıyor.

''Acaba ne yazdı?'' diye düşünmekten kendimizi alıkoyamadığımız bu durumda akıllara tek bir soru geliyor: WhatsApp'ta silinen mesajları okumak mümkün mü?

Peki WhatsApp'ta silinen mesajlar nasıl okunur? WhatsApp'ta silinen mesajlar nasıl geri getirilir? İşte milyonlarca kullanıcının merak ettiği WhatsApp'ta silinen mesajları okumanın yolu...

WHATSHAPP'TA SİLİNEN MESAJLARI OKUMANIN YOLU

Diyelim ki birine mesaj gönderdiniz ve kısa süre içinde o mesajı sildiniz. Karşı tarafın mesajı hiç görmeyeceğini düşünüyorsunuz. Ancak yanılıyorsunuz. Karşı taraf mesajı hiç görmemiş olsa bile okuyabiliyor. Nasıl mı? İşte cevabı...

Konuştuğunuz kişi, size gönderdiği mesajı sildiyse WhatsApp'ı telefonunuzdan silip tekrar yükleyin.

Bu işlemi tamamladığınızda mesaj geçmişiniz yedeklenmiş olacağından, silinen mesajı görme imkanına sahip olacaksınız.

Çevrimiçi olduğunuz sırada size gönderilen bir mesaj silindiğinde, 'bu mesaj silindi' şeklinde bir uyarıyla karşılaşırsınız.

Böylece mesaj, konuşma geçmişinden silinse dahi telefon hafızasında depolanmaya devam eder.

SİLİNEN MESAJI OKUMANIN İKİNCİ YÖNTEMİ

WhatsApp'ta, karşı tarafın gönderdikten sonra sildiği mesajları okumanın bir diğer yolu, bildirimleri kaydeden bir uygulama kullanmak.

WhatsApp silinen mesajların bildirimlerini de siliyor. Ancak bu tür üçüncül uygulamalar gönderilen mesajları silinmeden depolayabiliyor. Tabii bu tür uygulamaların güvenilirliği her zaman bir soru işareti.

ADIM ADIM WHATSAPP’TAN MESAJ SİLME

Mesajları herkesten veya sadece kendinizden silebilirsiniz.

Mesajları herkesten silme özelliği: Bu özellik, gönderdiğiniz belirli mesajları bir gruptan veya bireysel sohbetten silmenizi sağlar. Özellikle yanlış sohbete mesaj gönderdiyseniz veya gönderdiğiniz mesajda bir hata varsa bu özellik oldukça yardımcıdır.

Herkesten sildiğiniz mesajlar, alıcılarınızın sohbetlerinde "Bu mesaj silindi" ifadesiyle değiştirilecektir. Benzer şekilde, sohbet pencerenizde ''Bu mesaj silindi" ifadesini görürseniz bu, gönderenin mesajını herkesten sildiği anlamına gelir.

Mesajları herkesten silmek için:

WhatsApp'ı açın ve silmek istediğiniz mesajın bulunduğu sohbete gidin.

Mesaja dokunup basılı tutun > menüden Sil seçeneğini işaretleyin.

İsteğe bağlı olarak, aynı anda birden fazla mesajı silmek için daha fazla mesaj seçin.

İstenirse Diğer’e dokunun > menüden Sil’i seçin.

Sil > Herkesten Sil’e dokunun.

Not: İletilen mesajların herkesten başarıyla silinebilmesi için hem sizin hem de alıcının Android, iPhone veya Windows Phone için WhatsApp’ın en son sürümünü kullanıyor olmanız gerekir.

Siz veya alıcınız Android, iPhone veya Windows Phone için WhatsApp'ın en son sürümünü kullanmıyorsanız bu özellik desteklenmeyecektir.

Alıcılar mesajınızı silinmeden önce veya mesaj silme işlemi başarılı olmadığında görebilirler. Mesajı herkesten silme işleminin başarılı olmadığı durumlar size bildirilmez.

Mesajları kendinizden silme özelliği: Bu özellik, telefonunuzdan gönderdiğiniz veya aldığınız mesajların sizdeki kopyalarını silmenizi sağlar. Bu işlemin alıcılarınızın sohbetleri üzerinde bir etkisi yoktur. Alıcılarınız o mesajları kendi sohbet ekranlarında görmeye devam edeceklerdir.

Mesajları kendinizden silmek için: