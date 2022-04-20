WhatsApp'ta son görülme değişmeden mesajlaşmanın 2 yolu

WhatsApp'a girdiği belli olmasın isteyenler, "son görülme değişmeden nasıl mesaj atabilirim/okuyabilirim" sorusuna yanıt arıyor. İşte son görülmeniz oynamadan WhatsApp kullanmanın taktikleri...

Çevrimiçi mesajlaşma uygulaması WhatsApp, son görülme (last seen) özelliği ile karşı tarafı bilgilendirebiliyor.

Whatsapp son görülmeyi kapatma özelliği sunsa da bazı kullanıcılar bu özelliği tercih etmek istemeyebiliyor. Bunun yerine Whatsapp’ta son görülme değişmeden mesajlaşmak daha cazip gelebiliyor.

Karşısınızdaki kişinin çevrimiçi olup olmadığını veya en son ne zaman giriş yaptığını görebiliğiniz WhatsApp son görülme özelliğini sabitleme seçeneği bazı ipuçlarıyla mümkün.

Bu noktada WhatsApp'ta mesajları çevrimiçi olmadan yanıtlamak mümkün mü, WhatsApp son görülme değişmeden nasıl mesaj atılır/okunur merak ediliyor.

İşte WhatsApp'ta son görülme değiştirmeden mesajlaşmanın 2 taktiği...

Büyük kurtarıcı: Ekrandan yanıtla

Telefonunuza gelen WhatsApp bildiriminin altında duran ‘yanıtla’ butonuna tıklayarak mesajı bildirim menüsü üzerinden yanıtlayabilirsiniz.

Bildirim menüsü üzerinden yanıtladığınız herhangi bir WhatsApp mesajında kullanıcılar sizi çevrimiçi göremeyecek. Bu sayede de son görülme saatiniz sabit kalacak.

Mobil veriyi kapatıp yazın

Eğer sohbet ekranını mutlaka açmanız gerekiyorsa, aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz.