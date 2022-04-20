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- WhatsApp'ta son görülme değişmeden mesajlaşmanın 2 yolu
WhatsApp'ta son görülme değişmeden mesajlaşmanın 2 yolu
- Haber Merkezi
- 20.04.2022 - 15:16
Çevrimiçi mesajlaşma uygulaması WhatsApp, son görülme (last seen) özelliği ile karşı tarafı bilgilendirebiliyor.
Whatsapp son görülmeyi kapatma özelliği sunsa da bazı kullanıcılar bu özelliği tercih etmek istemeyebiliyor. Bunun yerine Whatsapp’ta son görülme değişmeden mesajlaşmak daha cazip gelebiliyor.
Karşısınızdaki kişinin çevrimiçi olup olmadığını veya en son ne zaman giriş yaptığını görebiliğiniz WhatsApp son görülme özelliğini sabitleme seçeneği bazı ipuçlarıyla mümkün.
Bu noktada WhatsApp'ta mesajları çevrimiçi olmadan yanıtlamak mümkün mü, WhatsApp son görülme değişmeden nasıl mesaj atılır/okunur merak ediliyor.
İşte WhatsApp'ta son görülme değiştirmeden mesajlaşmanın 2 taktiği...
Büyük kurtarıcı: Ekrandan yanıtla
Telefonunuza gelen WhatsApp bildiriminin altında duran ‘yanıtla’ butonuna tıklayarak mesajı bildirim menüsü üzerinden yanıtlayabilirsiniz.
Bildirim menüsü üzerinden yanıtladığınız herhangi bir WhatsApp mesajında kullanıcılar sizi çevrimiçi göremeyecek. Bu sayede de son görülme saatiniz sabit kalacak.
Mobil veriyi kapatıp yazın
Eğer sohbet ekranını mutlaka açmanız gerekiyorsa, aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz.
- Telefonunuzun Wi-Fi ve hücresel veri bağlantılarını kapatın.
- Sohbete girin, mesajınızı yazın ve gönderin.
- WhatsApp’ı kapatın.
- Wi-Fi ya da hücresel veriye yeniden bağlanın.