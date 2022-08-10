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    WhatsApp'ta telefon numarası gizleme dönemi

    Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların telefon numaralarını gizlemelerine izin verecek.
    • Haber Merkezi
    • 10.08.2022 - 10:10
    • Güncelleme : 10.08.2022 - 10:21
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    WhatsApp'ta telefon numarası gizleme dönemi

    Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, şimdilerde yeni gizlilik özellikleri üzerinde çalışıyor.

    "Bir kez görüntüle" veya "süreli mesaj" özelliği kullanılarak gönderilen mesajlarda ekran görüntüsünü almayı yasaklayacak şirket, şimdi de telefon numarasını gizlemeye izin verecek.

    Grup üyeleri telefon numaralarını göremeyecek

    WhatsApp geliştiricileri, telefon numaranızı grup üyelerinden gizlemenizi sağlayan bir gizlilik ayarını uygulamaya ekleyecek.

    WABetaInfo'ya göre, kullanıcı gruba katıldığında varsayılan olarak telefon numarası herkesten gizlenecek. Kullanıcı, daha sonra numarayı kimlerin görebileceğini seçebilecek.

    whatsapp

    Öte yandan, söz konusu özellik WhatsApp Android beta 2.22.17.23'te henüz etkinleştirilmemiş bir şekilde karşımıza çıkıyor.

    Kullanıcıların istenmeyen aramalardan ve mesajlardan kurtulmalarını sağlayacak olan bu özelliğin yakında tüm kullanıcılara açılması bekleniyor.


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