WhatsApp'ta uzun video gönderme işlemi nasıl yapılır

WhatsApp uzun video gönderme işleminin nasıl yapıldığını gösteren bir video hazırladık. Bu sayede, boyutu 100 megabaytı aşmayan videolarınızı kolaylıkla gönderebilirsiniz.

WhatsApp uzun video gönderme işlemi, zaman zaman kullanıcıların canını sıkabiliyor. Çünkü uzun video gönderme işleminde 16 MB'lik bir sınır bulunuyor.

Pek çok telefonda bu boyut, 90 saniye ile 3 dakika arası uzunluktaki bir videoya denk geliyor.

Eğer 16 MB'den uzun bir video seçerseniz, videoyu göndermeden önce kesebilirsiniz veya WhatsApp, videoyu sizin için sıkıştırabilir.

Ancak bu da kalite kayıplarına neden olur. Aslında WhatsApp uzun video gönderme işlemi yapmak sanıldığı kadar zor değil. Bunun için, aşağıda hazırladığımız videodaki basit adımları uygulamanız gerekiyor.

WHATSAPP UZUN VİDEO GÖNDERME NASIL YAPILIR? YOUTUBE'DAN İZLE



