WhatsApp'ta yapay zeka sohbet botları yasaklanıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

OpenAI'nin ChatGPT ve Microsoft'un Copilot yapay zeka asistanları, Meta'nın mesajlaşma uygulamasındaki yeni hizmet şartları nedeniyle WhatsApp'tan ayrılıyor.

Bu değişiklik, Meta tarafından üretilmeyen yapay zeka sohbet robotlarının platform üzerinden dağıtımını yasaklıyor.

15 OCAK 2026'DA ERİŞİME KAPATILACAK

Her iki şirket de bu ayrılığın 15 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek olan WhatsApp Business Solution yeni hizmet şartlarından kaynaklandığını belirtti.

Sohbet robotları bu tarihe kadar WhatsApp üzerinden erişilebilir olmaya devam edecek.

ChatGPT kullanıcıları sohbet geçmişlerini aktarabilmek için hesaplarını WhatsApp'a bağlayarak verilerini kurtarabilecekler. Ancak Copilot kullanıcıları için böyle bir veri aktarım seçeneği sunulmayacak.

META RAKİPLERİNİ ENGELLİYOR

WhatsApp, ekim ayında güncellediği şartlarla yapay zeka şirketlerinin iş API'sini bir dağıtım kanalı olarak kullanmasını yasakladı.

Şirketler müşteri hizmetleri için bot kullanabilecek ancak yapay zekanın kendisinin bir ürün olduğu durumlara izin verilmeyecek.

Bu hamle, Meta'nın rakiplerinin müşterilere ulaşmak için kendi platformunu kullanmasını engelleme stratejisi olarak yorumlanıyor.

Perplexity gibi diğer üçüncü taraf botların da ayrılmasıyla, ocak ayından itibaren platformda sadece Meta AI'nin kalması bekleniyor.