WhatsApp'tan büyük yenilik! Aynı telefonda iki hesap kullanılabilecek WhatsApp, çoklu hesap özelliğini Android ve iOS kullanıcılarına sunmaya başladı. İşte yeni özellik hakkında bilmeniz gerekenler.

ensonhaber.com

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların oldukça işine yarayacak yeni bir özelliği kademeli olarak kullanıma sunmaya başladı.

Windows, Android ve iOS platformlarında sürekli testler gerçekleştiren, şimdi de tek telefonda birden fazla hesap kullanımının önünü açıyor.

Aynı telefonda iki farklı WhatsApp hesabı

Aynı telefonda 2 WhatsApp hesabı kullanmaya izin veren özellik, beta test kullanıcılarının erişimine açıldı.

Android için en son WhatsApp beta güncellemesi (2.23.17.8), birden fazla hesap ekleme seçeneğini resmen getirdi.

Konuşmalar ve bildirimler her hesap için ayrı tutuluyor. Yeni eklenen hesaplar, kullanıcı çıkış yapmayı seçene kadar cihazda açık durmaya devam ediyor.

WhatsApp çoklu hesap özelliği sayesinde artık tek bir uygulama içerisinden birden farklı numarayla uygulamayı kullanabilirsiniz.

WhatsApp’ın yeni özelliği, iş görüşmeleriyle kişisel sohbetleri için ayrı hesap kullanan kişiler için oldukça faydalı olacak.

WhatsApp birden fazla hesap nasıl eklenir

WhatsApp’ı açın.

Ayarlar’a dokunun.

Üstte profil resminin yanında ok simgesine dokunun.

Hesap ekle seçeneğine dokunun.

Yeni hesabınızı ekleyin.

Çoklu hesap özelliği, Android için WhatsApp beta'nın en son güncellemelerini yükleyen bazı beta test kullanıcıları tarafından kullanılabiliyor. Özelliğin, önümüzdeki haftalarda genel kullanıma açılması bekleniyor.