WhatsApp'tan büyük yenilik: Yapay zeka robotu geliyor WhatsApp, bazı beta kullanıcıları için yapay zeka asistanını kullanıma sundu. Peki bu özellik ne işe yarayacak? Gelin bu sorunun yanıtına birlikte bakalım.

ensonhaber.com

ChatGPT'nin artan kullanımı ile birlikte birçok teknoloji şirketi, kendi ürünlerine sohbet botlarını entegre etmeye başladı.

Geçtiğimiz aylarda akıma katılan WhatsApp, uygulamaya yapay zeka destekli sohbet robotu ekleyeceğini açıklamıştı.

WhatsApp, bazı kullanıcıların erişimine açtı

Şirket bazı beta kullanıcıları için yapay zeka asistanını kullanıma sundu. WhatsApp, akıcı ve gerçekçi konuşmaları yapacak yapay zeka sohbet robotu için Llama 2 büyük dil modeline büyük ölçüde güveniyor.

Ayrıca şirket, bir web araması yoluyla tüm sorularınızı yanıtlamak için Microsoft Bing ile ortaklık kurdu.

WABetaInfo'nun aktardığına göre, Meta yapay zekalı sohbet robotunda son aşamalara geldi.

Sohbetler sekmesinde, sohbet simgesinin hemen üzerinde yeni bir kısayol görüldüğü aktarılırken, bu kısayolu kullanarak yapay zeka sohbet robotunu başlatabilir ve uygulama içinde ne varsa yapmasını isteyebilirsiniz.

WhatsApp uygulamasındaki yapay zeka sohbet robotunun erişim kolaylığı, platformu kullanıcılar için daha kullanışlı hale getiriyor ve yapay zeka sayesinde zamandan ve emekten tasarruf sağlıyor.

Şu anda bu özellik yalnızca belirli bir grup WhatsApp beta kullanıcısı tarafından kullanılabiliyor, ancak önümüzdeki günlerde herkes için erişime açılacak.