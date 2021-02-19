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    WhatsApp'tan gizlilik sözleşmesi hakkında yeni açıklama

    WhatsApp'tan, tepki çeken zorunlu güncelleme kararı ile ilgili yeni bir açıklama geldi. Şirket, geri adım atmayacağını bir kez daha hatırlattı.
    • AA & Ensonhaber
    • 19.02.2021 - 11:25
    • Güncelleme : 19.02.2021 - 11:45
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    WhatsApp'tan gizlilik sözleşmesi hakkında yeni açıklama

    WhatsApp'ın, kullanıcı verilerini Facebook ile paylaşacağını duyurması ve kullanıcıları bunu kabul etmeye mecbur bırakması, oldukça sert tepkileri de beraberinde getirdi.

    Kullanıcıların büyük tepki göstermesi üzerine şirket, 8 Şubat olarak belirlenen yeni sözleşmenin kabulüyle ilgili son tarihin, 15 Mayıs'a ertelediğini duyurmuştu.

    WHATSAPP'TAN YENİ AÇIKLAMA

    Sosyal medya devi Facebook’un bünyesinde bulunan mesajlaşma platformu WhatsApp’ın zorunlu güncelleme kararının yankıları sürerken, yeni bir açıklama daha geldi.

    WhatsApp, "Güncellememiz Hakkında Daha Fazla Bilgi" başlığıyla paylaştığı yazıda, "WhatsApp’ı  kullanmaya devam edebilmeleri için bu güncellemeleri inceleyip kabul etmelerini, kullanıcılara hatırlatmaya başlayacağız." ifadeleri kullanıldı.

    whatsapp

    “Daha önce bu güncelleme hakkında çok fazla sayıda yanlış bilgiyle karşılaştık.” diyen WhatsApp, yanlış anlaşılmaları gidermek için yoğun bir şekilde çalışmaya devam ettiklerini vurguladı.

    WhatsApp’ın resmi blog sitesi üzerinden yayınlanan bu yazı, WhatsApp’ın gelen tüm tepkilere rağmen geri adım atmayacağını bir kez daha gösteriyor.

    REKABET KURUMU DUR DEMİŞTİ

    Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de tepkilere neden olan WhatsApp'ın yeni gizlilik sözleşmesi için Rekabet Kurumu harekete geçmiş ve WhatsApp ve Facebook arasındaki veri paylaşımı zorunluluğunu durdurma kararı almıştı.

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