WhatsApp'tan iPad uygulamasına yeşil ışık

WhatsApp'ın Başkanı Will Cathcart, çok beklenen iPad için WhatsApp uygulaması hakkında olumlu ifadeler kullandı.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, dünya genelinde 2 milyara yakın kullanıcıya sahip.

Ancak hem iOS hem de Android kullanıcılarının yıllardır şikayet ettiği bir konu var: WhatsApp bu kadar popüler olmasına rağmen neden tabletlere özel bir uygulaması yok?

Daha önce, WhatsApp'ın çoklu cihaz desteğine geçmesiyle beraber tamamen işlevsel bir tablet uygulaması üzerinde çalıştığı sızdırılmıştı. Şimdi ise WhatsApp başkanından konuyla ilgili somut ifadeler geldi.

"YAPMAYI ÇOK İSTERİZ"

WhatsApp'ın Başkanı Will Cathcart, "İnsanlar uzun zamandır bir iPad uygulaması istiyor. Biz de yapmayı çok isteriz." dedi.

WhatsApp'ın yetkili ismi, iPad için WhatsApp uygulamasının ne zaman geleceğine yönelik herhangi bir tarih vermese de çalışmaların sürdüğü belirtiliyor.