WhatsApp'tan kendinize mesaj atabileceğiniz 2 yöntem

Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta başkalarıyla yazışabilirsiniz, peki kendinizle yazışmanız mümkün mü? İşte WhatsApp'tan kendinize mesaj atmak için yapmanız gerekenler...

.Whatsapp Fake Mesaj Gönderme siteleri son zamanlarda çok fazla popüler olmaya başladı.

Bahane uydurmak, kandırmak, şakalamak ve benzeri nedenlerle kullanılan bu yöntem, arama motorlarında WhatsApp kendine mesaj gönderme taktiklerini sorgulatıyor.

Whatsapp'ta kendinize mesaj atmak istiyorsanız, aşağıdaki yöntemlere başvurabilirsiniz. İşte işe yarayan mesaj gönderme taktikleri...

REHBERE KAYDETME

Rehberinize kendinizi bir isimde kaydedin ve rehberde kendinizi bulun. Sonra numara detaylarına bakın. Bu bazı telefonlarda i simgesi ile gösterilir. Numaranızın altında Whatsapp simgesi göreceksiniz.

"Mesaj" karşısında yer alan WhatsApp ikonuna tıkladığınızda kendinizle konuşma balonu açılacaktır.

WHATSAPP LİNKİ

WhatsApp, rehberinize kaydetmediğiniz kişilere mesaj atabilmeniz için resmi olarak bir siteye sahip: wa.me.

Diyelim ki 0123 456 78 90 diye bir numaraya mesaj göndermek istiyorsunuz. Bunun için telefonunuzun tarayıcısına gidip URL kısmında wa.me/901234567890 yazıp altta çıkan butona basmanız yeterli oluyor.

Bastıktan sonra WhatsApp uygulamanızda girdiğiniz numarayla sohbet penceresi açılıyor.