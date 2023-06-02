Whatsapp'tan kullanıcıları sevindirecek yenilik! "Sesli durum özelliği" nasıl kullanılır? Dünyanın popüler anlık mesajlaşma uygulaması olan Whatsapp, yeniliklerine yenilik katıyor. Kullanıcılar artık yalnızca görsel olarak değil sesli olarak da durum paylaşabilecek. İşte Whatsapp'ın sesli durum özelliği...

Anlık mesajlaşma uygulaması Whatsapp, yeni bir özellikle karşımıza çıktı. Meta, Whatsapp üzerinde yenilikler getirmeye devam ediyor.

Tamamen kullanıcı olarak çıkarılan bu yenilikle artık kullanıcılar, görsel olarak değil sesli olarak da durum paylaşabilecek.

Whatsapp’ın sesli durum özelliği Android 2.23.2.8 güncellemesiyle birlikte kullanıcılarla buluştu. Artık kullanıcılar ses kaydı yaparak paylaşım yapabilecek.

En fazla 30 saniye sürecek olan bu ses kayıtları istenirse herkese, istenirse belirli kişilere gönderilebilecek.

Diğer yandan özelliği duyan kullanıcılar, sesli durum özelliğini nasıl kullanacağını merak ediyor. İşte detaylar…

Whatsapp sesli durum özelliği nasıl kullanılır?

WhatsApp uygulamasına giriş yaptıktan sonra durum kısmına girin. Ardından metinli durum atma seçeneğinde bulunan “ses kaydetme düğmesine” basarak 30 saniyelik sesli durum oluşturun.